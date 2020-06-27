学习安卓好榜样？iOS14 功能 “抄袭”安卓了吗

苹果在 WWDC 2020 大会上，公布了全新的 iOS 14 系统的种种信息。和前代的 iOS 系统相比，iOS 14 无论在交互上，还是功能上，都改进良多。不过如果你是一名安卓用户，或许会对 iOS 14 的很多卖点相当眼熟——这些卖点，在安卓系统中似曾相识！

其实移动操作系统发展到今天，多多少少有殊途同归的趋势。毕竟大家都服务于触摸屏这么多年，功能交互已经很难玩出惊天动地的花样了。那么 iOS 14 有哪些功能 “抄袭”了安卓？一起来看看。

iOS 14 App 资源库 vs 安卓应用抽屉

iOS 14 新增了 App 资源库这一新特性，它和传统的桌面共存，专用于放置 App。由于有了 App 资源库，用户不再需要把所有的 App 图标都放置在桌面主屏幕当中，这个机制简直就和安卓的应用抽屉如出一辙。

iOS 14 的 “资源库”，可以自动归类 App

安卓从一开始就引入了应用抽屉的设计，将 App 列表和桌面分离。很多用户当时并不理解这套机制，认为桌面不能看到所有的 App 显得不够直观，因此不少 ROM 都采取了 iOS 的桌面设计，取消应用抽屉，在桌面显示所有的 App。但随着安装 App 数量的增多，应用抽屉的设计优点开始彰显，用户可以在桌面隐藏部分 App，而不是让 App 们在整个桌面排布得密密麻麻。

安卓中的应用抽屉，和 App 自动分类

当然，iOS 14 的 App 资源库还是有其独到设计的。例如它可以自动分类 App，将功能类似的 App 分类到同一 “文件夹”中；又例如它的视觉感官，会更接近于 WP 的磁贴。不过其实部分安卓 ROM 的应用抽屉也有智能分类的功能，iOS 14 的 App 资源库，在安卓阵营中的确不新鲜。

iOS 14 小组件 vs 安卓桌面 Widget 应用微件

iOS 14 引入了 Widget 小组件的概念，只要 App 进行适配，用户可以把对应 App 的小组件添加到桌面中，以便呈现更直观的信息，或者实现更方便的操作。这个概念毫无疑问也更早出现在安卓阵营当中。

iOS 14 新增支持桌面小部件

安卓系统从很早就支持了 Widget 组件（官方翻译 “应用微件”），而安卓开发者和用户也对此轻车熟路，广泛用户音乐控制、天气信息呈现等多种场景当中。就算是第三方 ROM，也极少阉割这一功能——锤子 OS 九宫格这样特殊得不能再特殊的桌面除外。

安卓中的桌面小部件

苹果在 iOS 14 新增桌面 Widget 组件的好处是显而易见的，可以让桌面的功能更丰富，而非只作为单纯的 App 呈现界面。当然，这和 App 资源库的设计是相辅相成的，App 资源库释放了桌面空间，令桌面 Widget 小组件有了容身之地——不然密密麻麻的图标要挤进去几个 Widget，未免也太过捉襟见肘。

iOS 14 画中画 vs 安卓画中画

苹果还是 iOS 14 中加入了画中画功能，在播放视频的时候，可以让视频缩小成一个小窗，在任意界面保持播放状态。你可以一边使用其他 App，一边继续通过画中画的小窗观看视频，无论是在看视频还是视频聊天的场景下，都颇为实用。

这个功能显然也是安卓用户所熟知的，在安卓 8.0 中，安卓系统就对画中画有了完善的支持。很多知名安卓 App 例如 YouTube、哔哩哔哩等都支持画中画功能，iOS 14 这次算是跟上了安卓的步伐。

安卓中早已烂大街的画中画模式

iOS 14 通知栏来天提醒 vs 安卓来电提醒

这是 iOS 14 中的一个新的交互设计。在使用 iPhone 的时候，突然接到来电，那么来电接听界面将不会占据全屏，而是仅在通知栏弹出接听选项，减轻对用户使用当前功能的干扰。

这样的设计，在安卓中已经司空见惯了，苹果这次走在了安卓的后面。

安卓的通知浮窗接听电话设计

总结

iOS 14 的更新并不止上文所提到的，新的 iOS 还带来了更强大的搜索功能、基于本地 AI 计算的实时翻译等等，这些改进和新增功能都会带来更好的体验。无可否认，iOS 14 的确有一些安卓的影子，但就如前文所提到的一样，移动操作系统的相互借鉴是难以避免的。这几年安卓也将 iOS 的全屏手势交互、多任务界面等学了过去，而且后台机制也渐渐向 iOS 靠近。双方相互取长补短，变得更加尽善尽美。iOS 14 和安卓 11 都会在今年和大家见面，期待给用户带来更好的体验吧。