低清小电影一键变 4K 大片？堪称黑科技的神奇软件

很多朋友收藏的小电影都并不高清，毕竟高清资源不好找，而且体积太大下载速度慢。然而，低清视频看着的确不怎么爽，分辨率太低甚至都接近马赛克了，看着一点都不刺激。有没有什么好办法让低清视频也能变成高清大片？用传统方法简单提高分辨率，作用极其有限；然而笔者近日就发现了一款能够大大提升画质的神奇软件，低清视频就算拉伸到 4K，清晰度竟然也大幅提升！这就来给大家介绍一下。

这是一款开源的软件，名字叫做 Anime4KCPP。从名字可以看到，其实这款软件是针对动漫视频的，它的算法对线条和大色块为主的动漫画面比较有效，对普通视频可能就效果平平。这是一款开源免费的软件，而且提供了图形界面，用起来还算方便。

Anime4KCPP 的使用方法



首先，到 Anime4KCPP 的 GitHub 页面下载它。注意，Anime4KCPP 的页面提供了几个不同更多版本，点到 Release 页面中，选择 “GUI”版本下载。只有这个版本才带有图形界面，更加易用。

在 Release 页面中，下载带 GUI 的版本

Anime4KCPP 的 GUI 版本无需安装，解压后，点击目录中的 “Anime4KCPP_GUI.exe”即可运行。但在此之前，我们需要先配置 fmpeg。

Anime4KCPP 的压缩视频功能需要用到 FFmpeg。FFmpeg 是一个视频处理的开源项目，市面上的大量播放器、转码工具乃至网页上的在线视频，很多都是基于 FFmpeg 的。点击下面链接进入 FFmepg 官网，就可以下载到 Windows 平台的版本，是一个压缩包。

解压 FFmpeg 的压缩包，进入到其中的 “bin”目录，找到 “ffmpeg.exe”，将它复制到 Anime4KCPP 的根目录下即可。如果不做这一步，运行 Anime4KCPP 的时候可能会报错没有找到 FFmpeg。



将 "ffmpeg.exe" 复制过来，然后运行 “Anime4KCPP_GUI.exe”

接着，就可以开启 Anime4KCPP 使用了。Anime4KCPP 支持中文语言，但默认可能显示英文，这时候点击软件上方的 “Language”，即可切换到中文。

Anime4KCPP 界面

我们先来看看 Anime4KCPP 的一些设置项。在 “设置”选项卡中，可以对很多参数进行设置，这里需要重点关注的是 “放大倍率”以及 “GPU 加速”。“放大倍率”主要是设置将视频放大多少倍，例如 1080p 放大到 4K 分辨率，放大倍率应该设置为 “2.00”（长和宽都是原来的 2 倍）。而勾选 “GPU 加速”，则可以加快处理的速度。

GPU 加速建议勾选，放大倍率按照自己需求填写

其他参数还涉及处理强度、滤镜等细项，这些都会影响画质，有耐心的朋友可以慢慢调整尝试。

切换回来 “主页”，这里可以设置放大后的视频的输出位置，以及处理后视频的文件名等等。直接将想要处理的视频拖入到软件，或者通过按钮开启目录打开文件，点击下面的 “开始处理”，Anime4KCPP 就会开始工作了。Anime4KCPP 支持视频或者图片，也就是说，如果你想要把低分辨率的图片放大到高清，也是可以的。

Anime4KCPP 的效率还是不错的。笔者使用的是 10710U 处理器 + MX250 显卡的硬件配置，TDP 释放为 35W，将一段 4 分 27 秒的 1080p 视频放大到 4K 分辨率，用时是 475 秒（接近 8 分钟）。

Anime4KCPP 的使用效果

那么 Anime4KCPP 的效果如何？我们这就来对比一下！

对比的具体方法是，使用一段原生 4K 的视频素材，将其转换到低分辨率后，再通过 Anime4KCPP 拉伸到 4K，对比和原生 4K 画质的差距。

首先来看看 1080p 通过 Anime4KCPP 放大到 4K 的效果。可以看到，Anime4KCPP 的效果非常好，从 1080p 转制而来的 4K 视频清晰度大幅提升，锐度甚至超过了原生 4K。当然 Anime4KCPP 的效果也并非完美，会出现轻微的杂讯，但总体而言画质还是提升蛮多的。

再来激进一点，试试 480p 视频放大到 4K 的效果！可以看到，Anime4KCPP 依然令人满意。尽管从 480p 拉伸而来的视频，画质和原生 4K 有着明显差距，但对比原先的 480p，依然有肉眼可见的提升。

总的来说，Anime4KCPP 的确是一款堪称黑科技的神奇软件。其实之前也有类似功能的软件例如 Waifu2x，画质也不错，但速度实在是太慢了，几分钟的 1080p 视频要拉伸到 4K 动辄几个小时。Anime4KCPP 还有 Android 平台上的版本，如果你想要让手中的视频变得更加高清，这绝对不容错过！

Anime4KCPP GitHub 主页

FFmpeg 官网