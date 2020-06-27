木兰编程语言重现：儿歌查询实例，引用模块、字符串列表操作

编程语言实现了最基本的对木兰模块的引用功能。笔者正好想做一个儿歌查询，方便找适合小孩唱的歌，就用这个实例进行功能验证，过程中发现缺了一些字符串和列表的基本功能，于是按需添加。

功能这是儿歌数据模块的木兰源码：

下面的搜索部分引用了数据模块（开头 using)：

其中的 map、filter、list 功能与 Python3 相同。不支持用 in 判断是否为子字符串，于是用 find 代替。

代码统计

下面是几个主要部分的代码行数统计，+/- 的为相对上周的增量。

测试

• 木兰测试用例：601 + 299 = 900

• 测试 . py，运行测试的脚本：135 + 8 = 143

• 未变

test 语法树 . py，确保生成的语法树与原始版本一致：63

实现：1633 + 87 = 1720

• 分析器 / 语法树 . py，功用 / 调试辅助 . py，包括对 ast 库的中文封装：251

• 演示高亮 . py：80 + 18 = 98

• 环境 . py，加载木兰模块：33 + 54 = 87

• 中 . py，主程序：56 - 21 = 35

分析器 / 语法分析器 . py, 为重用分析方法作重构：652 + 24 = 676

词法分析器 . py，主要是词法规则：123

下一步

编辑器方面，仅加了些界面元素，功能设想中。

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