支持 Java 15 ！Java 开发工具 IntelliJ IDEA 2020.2 EAP 5 发布

IntelliJ IDEA 2020.2 EAP5 现已发布，新版本的主要亮点内容如下：

• Java 15 支持

• Related problems

• Intentions preview

• Java intention actions 改进

• 结构搜索和替换检查

• 在 build.gradle 文件中对 completion 和 navigation 的改进

Java 15 支持

即将发布的 IntelliJ IDEA 2020.2 版本已经支持 Java 15，该 Java 15 计划于今年 9 月发布。

IntelliJ IDEA 2020.2 将同时支持 Java 14 和 Java 15 的 preview 功能。但值得注意的是，随着 v2020.3 的发布，该团队则计划放弃对 Java 14 preview 功能的支持，因为 IntelliJ IDEA 2020.3 将在 Java 15 发布之后发布。

Related problems

IntelliJ IDEA 2020.2 将向用户发出警告，提示有关 Java 代码中与类或具有外部用法的签名更改有关的问题。此功能也适用于字段。

单击相关问题镶嵌提示，IDE 将打开 “查找”工具窗口，其中列出了由于外部文件中的成员签名更改而引起的问题列表。

Intentions preview

在 IntelliJ IDEA 中，可以在实际将意图操作和快速修复应用于代码之前对其进行预览。使用 Alt + Enter 快捷键调用 Show Context Action 并选择所需的意图操作，然后在 macOS 上按 Alt+Space 并在 Windows 和 Linux 上按 Ctrl+Shift+I 预览结果。

用户可以使用向上和向下箭头预览所有可用操作的结果。

开发团队最初将其作为 v2020.1 的实验功能引入。IntelliJ IDEA 2020.2 则对其进行了完善，并添加了可以在应用之前进行预览的更多操作。IDE 还会突出显示该操作将使用删除线格式删除的代码。

Java intention actions 改进

添加了一个新的上下文动作来将多个语句折叠成一个循环。

同时还改进了展开循环意图动作。它将从数据流获取循环大小，并且此操作现在支持 enum.values()。

还有一个新的 intention action，可以将语句复制到两个 “if”分支中。在某些情况下，将一部分代码复制到 “if”语句的两个分支中是合理的。即使可能引入代码重复，但是如果用户打算进一步重构这段代码，它也可能非常有用。

结构搜索和替换检查

在 IntelliJ IDEA 2020.2 中，用户可以在项目中根据需要进行任意数量的 “结构搜索”和 “替换”检查，并且对于每个检查，用户可以指定严重性级别、描述，或者分别启用或禁用检查。