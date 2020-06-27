疫情反弹致美股大跌，瑞幸咖啡退市成定局暴跌 54%

▲ 纳指跌 2.59%，报 9757.22 点

北京时间 6 月 27 日消息，受疫情反弹影响，美国至少 11 个州宣布暂停或推迟经济重启进程，市场信心受挫，美股大跌。截至收盘，道指跌 730.05 点，跌幅为 2.84%，报收 25015.55 点；标普 500 指数跌 74.71 点，跌幅为 2.42%，报收 3009.05 点；纳指跌 259.78 点，跌幅为 2.59%，报收 9757.22 点。

美国主要科技巨头全线下跌，Facebook 跌 8.32%，亚马逊跌 2.24%，苹果跌 3.07%，NetFlix 跌 4.83%，Alphabet 跌 5.65%，微软跌 2.0%。

中国主要科技股多数下跌，网易涨 0.46%，爱奇艺涨 0.66%，拼多多跌 0.98%，微博涨 0.41%，腾讯音乐跌 2.57%，阿里巴巴跌 2.9%，京东跌 1.42%，趣头条跌 6.0%。

中概股股价

其他中概股大多数下跌，其中上涨的公司包括：1 药网（涨 9.0%），中芯国际（涨 7.39%），500 彩票网（涨 6.95%），UT 斯达康（涨 6.74%），蛋壳公寓（涨 4.66%），华米（涨 4.54%），新氧（涨 3.15%），团车（涨 2.58%），如涵控股（涨 1.91%），乐居（涨 1.56%），优信（涨 1.3%），世纪互联（涨 1.19%），小赢科技（涨 1.15%），迅雷（涨 0.78%），好未来（涨 0.59%），斗鱼（涨 0.54%），虎牙（涨 0.49%），万国数据（涨 0.44%），新东方（涨 0.39%），人人公司（涨 0.27%）。

与上一交易日持平的公司包括：信也科技、网易有道、云米。

下跌的公司包括：哔哩哔哩（跌 0.11%），跟谁学（跌 0.26%），58 同城（跌 0.31%），正保教育（跌 0.35%），中通（跌 0.35%），易车（跌 0.38%），唯品会（跌 0.46%），汽车之家（跌 0.54%），携程网（跌 0.57%），品钛（跌 0.83%），微贷网（跌 1.15%），新浪（跌 1.29%），凤凰新媒体（跌 1.32%），触宝（跌 1.5%），欢聚集团（跌 1.53%），亿航（跌 1.68%），达内科技（跌 1.74%），搜狗（跌 1.94%），360 金融（跌 2.17%），宝尊电商（跌 2.48%），蘑菇街（跌 2.51%），老虎证券（跌 2.53%），蔚来（跌 2.54%），嘉楠科技（跌 2.58%），富途控股（跌 2.6%），前程无忧（跌 2.63%），云集（跌 2.78%），兰亭集势（跌 3.07%），趣店（跌 3.33%），寺库（跌 3.64%），流利说（跌 4.21%），搜狐（跌 4.8%），小牛电动（跌 5.03%），陌陌（跌 5.78%），金山云（跌 5.93%），宜人贷（跌 5.98%），简普科技（跌 6.11%），荔枝（跌 6.22%），乐信（跌 6.33%），猎豹移动（跌 7.1%），百世（跌 7.94%），无忧英语（跌 8.06%），房天下（跌 9.75%），金融界（跌 11.43%），途牛（跌 11.85%），信而富（跌 14.77%），瑞幸咖啡（跌 54.0%）。

瑞幸咖啡撤回听证会申请，股票 6 月 29 日再次停牌

在瑞幸咖啡公告称已撤回举行听证会的申请，公司股票将于 6 月 29 日开盘时停牌后，今天盘前交易中瑞幸咖啡股价暴跌逾 35%。瑞幸咖啡公告称，“公司已两次收到纳斯达克股票交易所上市资格部门的书面通知，阐述了摘牌的理由。2020 年 5 月 22 日，公司根据市场规则 4820，要求在纳斯达克听证会委员会举行口头听证会。2020 年 5 月 23 日，纳斯达克通知公司，预订的听证会时间为 2020 年 6 月 25 日。2020 年 6 月 24 日，公司通知纳斯达克上市资格部门，公司决定撤回前述听证会要求，不寻求撤销或搁置上市资格部门将公司股票从纳斯达克全球精选市场摘牌的决定。因此，纳斯达克总法律顾问办公室已通知公司，股票将于 2020 年 6 月 29 日开盘时停牌。在所有上诉期结束后，纳斯达克将发布 Form 25 退市通知文件。今天常规交易中，瑞幸咖啡股价下跌 1.62 美元，跌幅为 54%，报收于 1.38 美元。瑞幸咖啡董事会要求董事长陆正耀离职后，盘后交易中股价涨幅一度超过 7%。

58 同城发布第一季度财报，股价跌 0.31%

6 月 26 日，58 同城公布了截至 2020 年 3 月 31 日的第一季度未经审计财报。财报显示，58 同城第一季度营收为 25.603 亿人民币（约合 3.614 亿美元），毛利率仍然为 87.9%。财报显示，58 同城第一季度运营亏损为 0.558 亿人民币（约合 0.079 亿美元），不按美国通用会计准则计算，运营利润为 1.44 亿人民币（约合 0.203 亿美元）。归属于普通股股东的净利润为 16.386 亿人民币（约合 2.313 亿美元），不按美国通用会计准则计算，归属于普通股股东的净利润为 22.436 亿人民币（约合 3.167 亿美元）。据悉，2020 年第一季度，58 同城平均付费商户数约 270 万。会员服务贡献 8.156 亿人民币（约合 1.151 亿美元）的营收。在线推广服务本季度营收为 15.954 亿人民币（约合 2.252 亿美元）。今天常规交易中，58 同城股价下跌 0.17 美元，跌幅为 0.31%，报收于 53.93 美元。盘后交易中，58 同城股价一度上涨 0.32 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股绝大多数下跌，其中上涨的公司包括：eBay（涨 3.02%），Box（涨 2.53%），思科（涨 2.41%），惠普公司（涨 1.47%），戴尔科技（涨 1.26%），动视暴雪（涨 0.25%），艺电（涨 0.15%），iRobot（涨 0.1%）。

下跌的公司包括：Zynga（跌 0.31%），博通（跌 0.47%），甲骨文（跌 0.64%），SAP（跌 0.64%），Fibit（跌 0.78%），Slack（跌 0.88%），Spotify（跌 0.94%），PayPal（跌 0.94%），zoom（跌 1.04%），高通（跌 1.06%），摩托罗拉系统（跌 1.22%），美光科技（跌 1.42%），IBM（跌 1.55%），英特尔（跌 1.73%），索尼（跌 1.86%），VMware（跌 1.97%），赛门铁克（跌 2.1%），Adobe（跌 2.3%），诺基亚（跌 2.47%），爱立信（跌 2.52%），特斯拉（跌 2.66%），黑莓（跌 2.68%），Salesforce（跌 2.75%），Lyft（跌 2.77%），Uber（跌 3.17%），AMD（跌 3.52%），英伟达（跌 3.53%），Yelp（跌 3.6%），西部数据（跌 3.99%），速汇金（跌 4.13%），Pinterest（跌 4.3%），GoPro（跌 4.41%），恩智浦（跌 4.6%），LendingClub（跌 5.57%），Snap（跌 5.76%），Twitter（跌 7.4%），Groupon（跌 7.57%）。

亚马逊成疫情管控期间 “显而易见的赢家”

星期五，德意志银行和 SunTrust 分析师双双上调了亚马逊目标股价。由于亚马逊在疫情期间表现突出，目标股价被德意志银行由 2750 美元上调至 3333 美元。今天常规交易中，亚马逊股价下跌 61.71 美元，跌幅为 2.24%，报收于 2692.87 美元。德意志银行分析师洛伊德 · 沃姆斯利（Lloyd Walmsley）星期五发表投资报告称，亚马逊是疫情管控期间 “显而易见的赢家”，即使管控放松后，消费者仍然会通过亚马逊购物。沃姆斯利说，得益于对电商基础设施的投资，亚马逊能很好地应对需求高峰，“我们认为，在所有情况下亚马逊股价表现都会相当好”。FactSet 的资料显示，分析师预计第二季度亚马逊营收将由上年同期的 634 亿美元增长至 807 亿美元。核心电商业务为亚马逊贡献了绝大多数营收。SunTrust 将亚马逊目标股价由 2700 美元上调为 3400 美元，原因是一项调查显示，疫情加速了电商的普及，许多消费者不会因疫情管控措施放松而不使用电商。今年以来，亚马逊股价累计上涨 44%。

中国市场弥补欧美疲软，Q2 特斯拉交付量不会太难看，或成下周股价上涨催化剂

特斯拉可能下周四公布第二季度汽车交付量数据。根据当地疫情防控政策，特斯拉菲蒙市工厂关闭了约 1 个半月。FactSet 的资料显示，分析师预期特斯拉第二季度交付量为 6.7 万辆，其中 Model 3 为 5.96 万辆，其余是 Model S 和 Model X。投资者希望特斯拉上海工厂有助于增加交付量。第一季度库存也有助于适当增加特斯拉第二季度交付量。特斯拉官方尚未修订今年交付逾 50 万辆汽车的计划，但它的措辞已经悄然出现变化，4 月末向投资者表示，“尽管生产暂停”，它拥有今年交付逾 50 万辆汽车的 “产能”。今年第一季度特斯拉交付 88400 辆汽车，自称为 “有史以来最好”的第一季度。市场研究公司 Evercore ISI 分析师预期特斯拉第二季度交付量介于 8 万至 8.4 万辆之间，中国市场销售弥补了北美和欧洲市场的疲软。第一季度特斯拉库存介于 1.4 万至 2 万辆之间。德意志银行预计特斯拉第二季度交付量为 7.6 万辆，其中 Model 3 为 6 万辆（上海工厂产量为 3.4 万辆，菲蒙工厂约为 2.1 万辆）。它估计 Model Y 产量介于 1 万至 1.3 万之间。今年以来特斯拉股价累计上涨约 131%。