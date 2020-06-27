Intel CPU/ARM Apple SoC 通吃：全新设计的 Xcode 12

苹果在 WWDC 2020 上除了发布最新的 macOS Big Sur 之外，还宣布未来 Mac 将会采用基于 ARM 架构的自研芯片 Apple silicon。因此，苹果也推出了相应的集成开发环境 Xcode 12。

Xcode 12 采用了全新的设计，外观方面保持与 macOS Big Sur 一致的风格。部分新变化包括：侧边导航栏的字体可自定义大小、精简的代码补全功能、新的文档标签页可更快打开多个文件，并支持在各自的标签页中打开界面文件、日志文件和项目文件，以及重新设计的 organizer。

作为桥接新旧 Mac 架构的角色，Xcode 12 默认构建 macOS 通用 app (Universal app)，以支持搭载 Apple 芯片的新 Mac，该过程通常无需更改任何代码。

事实上，Xcode 12 本身就是作为 Universal app 而构建，可以原生运行在 Intel x86_64 CPU 和基于 ARM 的 Apple 芯片上。Xcode 12 还提供了统一的 macOS SDK，其中包含所有框架、编译器、调试器和其他工具，以帮助构建在 Apple 芯片和 Intel x86_64 CPU 上原生运行的应用程序。

当在 Xcode 12 中打开项目时，app 会自动更新，以生成作为 Universal app 的 release builds 和 archives。当构建 app 时，Xcode 会为苹果芯片和 Intel x86_64 CPU 分别生成一个二进制文件，然后把两者打包在一起，作为单个 app 发布或共享到 Mac App Store。开发者可以点击工具栏中的 “Any Mac”选项来测试此项功能。在搭载苹果芯片的新 Mac 上，开发者可以选择工具栏上的 “My Mac (Rosetta)”选项，模拟原生基础架构或是英特尔虚拟化，来执行并测试 app。

在 Xcode 12 中，苹果还对用户界面 UI 框架 SwiftUI 进行了改进，除了优化性能还增加了一些新特性。由于保持了稳定的 API，因此开发者可以轻松地将现有的 SwiftUI 代码引入 Xcode 12。而针对使用 SwiftUI 构建的 app 的全新生命周期管理 API 让开发者可以在 SwiftUI 中完整编写 app，并在所有 Apple 平台上共享更多代码。

基于 SwiftUI 构建的全新小组件平台让开发者可以构建在 iPad、iPhone 和 Mac 上运行良好的小组件。SwiftUI 视图现在支持与其他开发者共享，并作为一等 (first-class) 控件出现在 Xcode 库中。现有的 SwiftUI 代码可以继续运行，同时提供了更快的性能、更好的诊断和对新控件的访问。