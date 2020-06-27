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无需编码即可构建应用程序！亚马逊推出 Honeycode

2020/6/27 8:26:18来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：懒猫评论：

亚马逊网络服务（AWS） 启动了一项名为 Amazon Honeycode 的新服务。使用该服务，一些不会编码的人员也能够在零编码知识基础下构建移动和 Web 应用程序

Honeycode 可用于使用 AWS 内置数据库来构建应用程序，例如项目管理应用程序或任务跟踪应用程序，以管理小型团队中的工作流。它可以帮助随着时间的推移跟踪数据，并通知用户更改、流程审批以及交互式业务流程等。

“客户想要的是能够使用电子表格的简单性和熟悉性来创建应用程序，但同时具有数据库的数据管理功能、业务应用程序中常见的协作和通知以及真正无缝的 Web 和移动用户体验。而这就是 Amazon Honeycode 所提供的。”

整个应用创建的初步设置可以在几分钟内完成。最终的应用程序在每个工作簿中最多可以扩展 100,000 行，并可以免费为 20 个用户构建应用程序。但对于大型应用程序，则需要为额外的用户和存储付费。AWS 声称，该公司的长期客户 Slack(MSFT.US) 和 SmugMug 都是计划使用该服务的客户之一。

因为可以帮助几乎没有编码知识的人构建所需的定制应用程序，无代码工具在近年来吸引了很多关注。尤其是在当今冠状病毒大流行的情况下，随着IT资源的稀缺，Amazon Honeycode 之类的工具可能变得非常有用。

目前，Amazon Honeycode 仅在美国俄勒冈州西部可用，预计在接下来的几周内将会扩展至其他地区。借助这项新服务，AWS 也可以将其客户群扩展到程序员之外。

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关键词：亚马逊

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