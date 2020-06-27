微软在 ARM 上成功移植 OpenJDK for Windows 10

去年微软宣布收购 jClarity，用在了 Azure 上的 Java 工作负载，以平台之势加大了对 Java 的支持，而近期，开发团队完成了在基于 Arm（AArch64）的设备上移植适用于 Windows 10 的 OpenJDK 的第一阶段。同时该工作正在与 Red Hat 合作提交给 OpenJDK 项目。

微软 Java 工程组首席程序经理 Bruno Borges 介绍，凭借更高的能源效率，使用 ARM64 可以大大降低数据中心的成本并延长个人设备的电池寿命，而 “对于许多工作负载和用户首选项，Windows 是首选的操作系统”，因此 Java 工程组借助此移植版以支持这一类用户。

目前微软在该项目上提供了 2 个补丁，第一个补丁 Webrev P1 有助于在 Linux + AArch64 上集成对 Windows（LLP64）的支持；第二个补丁 Webrev P2 在 os_cpu 中添加了对 windows-aarch64 的支持。过程中还必须修改共享代码，具体细节包括：

· 在 Windows_x86 中，例如在 os_windows_x86.cpp 中的 get_frame_at_stack_banging_point，

· os/windows os_windows.cpp 中，使其知晓 Windows + Arm64

· threadCritical_windows.cpp 中的 os/windows，

· Windbg 支持

· share/utilities 中的 globalDefinitions_visCPP.hpp

· 还向 P2 添加了向量异常处理（Vectored Exception Handling，VEH），这是 Windows + Arm64 上的要求（由于 ABI 规范）。

另外，Webrev P2 中还对 cpu/aarch64 进行了一些重要的更改，因为在 Windows + Arm64 上，将 R18 点指向 TEB。

目前已经成功移植了 C2，并且可以构建服务器版本（交叉编译环境），同时另外两个补丁也正在开发中：

Webrev P3：在 Windows 上将 VEH 扩展到 x86-64。

Webrev P4：Windows 上共享跨平台代码的改进，将会尽快发送单独的补丁。

尽管仍未 100% 完成功能，但是此移植版本基于 OpenJDK tip branch（16+），可以运行大多数工作负载，包括 SPEC SERT 以及所有 SPEC Java 套件。开发人员可以开始使用最近发布的 Visual Studio Code for Windows ARM64 中添加的核心 Java 扩展，以及 Apache Maven、Gradle 等工具在 Windows 10 ARM64 兼容笔记本电脑上开发 Java 应用。