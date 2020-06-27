Fedora 开发者再次讨论使用 Nano 作为默认文本编辑器

Fedora 开发者再次讨论关于改用 Nano 作为 Fedora 默认文本编辑器的提案。

类似的建议去年就已经讨论过一次，现在再次讨论 Fedora 是否应该默认使用 Nano 而不是 Vi，因为 Vi 目前在 git commit 和其他基于 CLI 的文本编辑中被用作默认编辑器。而这对于那些改用 Fedora 而又不知道如何使用 Vi 的用户来说，无疑是增加了使用障碍。

支持此提案的开发者认为，将 Nano 作为默认编辑器不要求使用者具备专业知识，这对用户更友好，也让 Fedora 更加易于使用。因为 Nano 提供了大家习惯的图形文本编辑体验，所以使用者不需要专业知识即可使用。否则即使是基本的编辑任务，用户也需要花时间学习如何使用 Vi，某种程度上来说这增加了使用成本。

根据新的提案，Nano 将成为默认使用的文本编辑器，但 Vi 仍然会被安装在 Fedora 上以便提供给对此感兴趣的使用者。

至于为什么要采用 Nano 作为文本编辑器的默认方案，把 Vi 作为可选方案，而不是反过来，支持者认为 Nano 是适用于每个人的选项。

关于此提案的细节查看 Fedora Wiki 和邮件列表帖子。