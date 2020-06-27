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Fedora 开发者再次讨论使用 Nano 作为默认文本编辑器

2020/6/27 9:44:13来源：开源中国作者：局长责编：懒猫评论：

Fedora 开发者再次讨论关于改用 Nano 作为 Fedora 默认文本编辑器的提案。

类似的建议去年就已经讨论过一次，现在再次讨论 Fedora 是否应该默认使用 Nano 而不是 Vi，因为 Vi 目前在 git commit 和其他基于 CLI 的文本编辑中被用作默认编辑器。而这对于那些改用 Fedora 而又不知道如何使用 Vi 的用户来说，无疑是增加了使用障碍。

支持此提案的开发者认为，将 Nano 作为默认编辑器不要求使用者具备专业知识，这对用户更友好，也让 Fedora 更加易于使用。因为 Nano 提供了大家习惯的图形文本编辑体验，所以使用者不需要专业知识即可使用。否则即使是基本的编辑任务，用户也需要花时间学习如何使用 Vi，某种程度上来说这增加了使用成本。

根据新的提案，Nano 将成为默认使用的文本编辑器，但 Vi 仍然会被安装在 Fedora 上以便提供给对此感兴趣的使用者。

至于为什么要采用 Nano 作为文本编辑器的默认方案，把 Vi 作为可选方案，而不是反过来，支持者认为 Nano 是适用于每个人的选项。

关于此提案的细节查看 Fedora Wiki 和邮件列表帖子

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关键词：Fedora

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