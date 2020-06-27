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苹果 watchOS 7 支持 Apple Watch 本地运行快捷指令

2020/6/27 11:20:20来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：微尘评论：

watchOS 7 于今年秋天发布正式版后，Apple Watch 用户将能够在没有连接 iPhone 的情况下在 Apple Watch 上运行快捷指令，从而大大扩展了手表的功能。

Apple Watch 上的快捷指令有望为复杂的操作提供强大的一键式触发器，例如运行 Apple Music 播放列表，控制 HomeKit 设备，请求 Siri 进程等等。其中的许多功能将通过 watchOS 7 首次在苹果的可穿戴设备上使用。

周一苹果宣布了对 watchOS 的 Siri 快捷指令的支持，尽管苹果未能详细说明该功能的工作方式。具体来说，目前尚不清楚快捷指令是否会在 Apple Watch 上作为独立的本机操作还是绑定到 iPhone 时的远程触发器提供。

苹果在周五的开发者会议上回答了这个问题，并指出Watch 可以在没有连接 iPhone 的情况下在本地运行快捷指令

快捷指令处理中有一些因素在起作用。首先，考虑快捷指令类型。如果该操作是 NSUserActivity，则 watchOS 7 将查找运行的主机应用。缺少所述应用会导致错误消息出现。同样，快捷指令意向在 Watch 上通过应用扩展进行本地处理，或者在 iPhone 上作为备份进行远程处理。

新的快捷指令应用为用户提供了通过 iCloud 在 iOS，iPadOS 和 watchOS 之间同步的功能。在 watchOS 7 中，快捷指令还可以当作表盘的复杂功能来使用。

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关键词：苹果watchOSApple Watch

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