5G 加持下的现代化农业变革

近年来，各行各业一直在积极探索基于 5G 的数字化转型。在瑞士，当地运营商 Sunrise 与瑞士农业研究机构 Agroscope、华为联合打造了一个 5G 农场，尝试 “5G + 农业”的发展之路。

在最近的 “5G+，Better World Summit”线上峰会上，来自瑞士联邦经济、教育和研究部数字化生产项目总监 Thomas Anken 博士详细介绍了该项目获得的经验和成果。

精准化农业：增产降耗

5G 技术为农业提供了巨大的优势。瑞士许多院落，其光纤接入太贵，通过 5G 可获得宽带互联网连接。机器和装置在马厩和田地中的任何位置，可以集成到一个农场网络。例如，农场承包商可以在一个单独的网络中操作自己的机械车队，这使整个机械的安装和维护变得非常容易。从灌溉控制、植物保护预测、奶牛传感器和自动驾驶车辆等一系列新技术正在开发之中，它们受益于快速数据传输。这些技术无疑将使农业生产更加高效和可持续，并应对当前的主要挑战。

在 Agroscope 的 5G 智慧农场里部署了大量由 5G 网络连接的传感器来收集天气、空气、土壤乃至植株的实时数据。比如每棵树都配有监测装置，测量树木是否缺水或缺少养分，这些数据会与天气信息结合起来控制灌溉系统的开关和流量，形成全自动化的精准操作。实践证明，这项技术可以节省灌溉用水 30% 以上。

农作物的长势需要经常观察，人工巡检的可靠性、效率都太低，为此 Agroscope 运用了 5G 无人机技术。无人机按时拍摄农田的多光谱图像，通过 5G 网络实时传送到服务器端，自动识别作物长势、是否需要施肥浇水等等。系统做出判断后，会通过 5G 网络传递给灌溉、施肥系统及时进行操作。发现病虫害也可以由无人机完成定位精准的药剂喷洒，根据测算，最多可以节省 10% 的肥料和 50% 的除草剂用量。

智能化农业：提高效率

对于农田杂草，现代农业主要靠除草剂或者锄地机械。前者会危害环境，后者需要人力识别和控制。Agroscope 使用了一种 5G 锄地机，锄头上装有 5G 摄像头，通过云端自动识别植物类型，从而避开作物、除掉杂草。事实上，基于 5G 网络的影像识别技术在农业生产中有非常广阔的应用空间。比如用来识别生病、健康植株以及植株间的空挡，将药剂只喷在生病植株上，从而减少 90% 药剂使用量；自动识别植株生长不良的地块，对这些地块重新播种，充分利用土地资源等。

除了农田作业，5G 在牛奶生产中也有很好的应用前景。Thomas Anken 介绍了几种用于奶牛的 “智能脖环”，一种能记录奶牛的活动量、生理状态等上传到服务器，另外一种可以检测奶牛嘴活动咀嚼的次数，从而获得进食数据。根据瑞士的应用经验，5G IoT 牛联网可以增加 35% 的产奶量，并将奶牛的发情检出率提高到 95%。

由此可见，5G 不仅可以为农业带来海量连接能力，更重要的是能够将智能化带入农业生产第一线，提高管理和操作的科学性，同时减轻人们的劳动负担。

提高生产力是硬道理

“5G + 农业”不仅仅只适用于西方发达国家，对于亟待提高农业生产效率的中国来说，也极具现实意义。

在浙江温州，中国电信与伙伴合作建设曹村艾米田园综合体项目时，运用 AI、大数据、云计算、5G 等现代科技建成了农田大脑系统，打造了浙江首个 5G + 智慧农业项目。这显示了 “5G + 农业”蓬勃的生命力。

GSMA 的最新报告显示，截至 2020 年 5 月底，全球 42 个国家和地区已经推出了 81 张商用 5G 网络。电信运营商、ICT 厂商一直在积极探索如何释放 5G 的行业应用潜力。从国内外围绕 “5G + 农业”的实践探索来看，支持行业应用确实是引导 5G 走向商业成功的光明大道，关键是要建立 5G 行业应用的良好生态，包括完备的技术方案、成熟的终端产品、统一的标准和可持续的商业模式。

对此华为等通信厂商一直在开发创新技术、产品来解决行业的痛点，比如 5G 超级上行链路解决方案已经可以满足许多行业的上行链路要求。至于各行业所需的专用 5G 终端，包括 5G 工业模组、5G 摄像机、5G 工业 CPE、5G 工业路由器等等，这些产品也正在迅速丰富起来。

至于 5G 行业应用的统一标准和商业模式，是需要运营商、通信厂商乃至各个行业共同探索才能最终达成。可能会花费不少时间、遇到很多困难，但这是一条提高生产力的切实可行之路。