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声网 Agora 登陆纳斯达克：首日暴涨 152.5%，市值超 50 亿美金

2020/6/27 13:13:29来源：新浪科技作者：-责编：懒猫评论：

北京时间 6 月 27 日消息，实时互动云服务商声网 Agora 正式在美国纳斯达克挂牌交易，股票代码 API，声网开盘价报 45 美元，较 20 美元的发行价暴涨 125%，截止收盘，声网股价暴涨 152.5%，报 50.50 美元，市值达 50.6 亿美元

招股书显示，声网 Agora 营收从 2018 年的 4366 万美元，增长至 2019 年的 6443 万美元，增幅达 47.6%。2020 年第一季度营收 3556 万美元，比 2019 年第一季度营收 1336 万美元，增长 166%。

目前声网 Agora 收入几乎全部来自于云服务。2018 年、2019 年实时互动云服务收入分别为 4319.9 万美元和 6392.5 万美元，实时互动服务收入占比总收入分别为 98.95% 和 99.22%。2019 年第一季度实时互动服务收入 1328.7 万美元，2020 年第一季度实时互动服务收入 3544.6 万美 5 元，占比总收入分别 99.44% 和 99.68%。

招股书显示，声网 Agora 2019 年第一季度，经营现金流 361.9 万美元，2020 年第一季度受疫情影响为负 91.9 万。同时，2020 年 3 月底，公司现金及现金等价物为 1.52 亿美元。

毛利方面，2018 年，声网 Agora 毛利为 3102.2 万美元，2019 年 4401.1 万美元，同比增长 41.9%。2019 年第一季度，毛利为 921.1 万美元，2020 年第一季度，毛利为 2447.8 万美元。2020 年 Q1 净利润 298.7 万美元。

招股书中也列明了公司有可能会面临来自竞争对手的挑战，其中包括腾讯、TokBox、Twilio、阿里云。

声网 Agora 创始人兼 CEO 赵斌在全员信中表示，“我们的‘让实时互动无处不在’愿景，和实时互联网真正赋能线下全场景未来，虽然正徐徐展开，令人神往，也仍然前路蜿蜒，征程长远，等待我们一如既往地踏踏实实、一步一步走过。”赵斌曾是 Webex（网讯）创始工程师之一，曾担任 YY 语音 CTO。

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关键词：纳斯达克

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