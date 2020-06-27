滴滴上线自动驾驶服务，程维表示做持续投入至少十年的准备

6 月 27 日讯，上海智能网联汽车规模化载人示范应用启动，滴滴出行首次面向公众开放自动驾驶服务。用户可通过滴滴 APP 线上报名，审核通过后，将能在上海自动驾驶测试路段，免费呼叫自动驾驶车辆进行试乘体验。

据介绍，现阶段，滴滴自动驾驶载人测试范围仅限于在上海开放测试道路上，路线经过汽车会展中心、办公区、地铁站、酒店等核心区域。用户通过滴滴 APP 在开放道路范围内选择起终点，可免费体验自动驾驶服务。

为确保行程安全，自动驾驶测试车依相关规定配备了安全员，可随时接管车辆，应对突发情况。与此同时，滴滴设立了国内首个自动驾驶安全护航中心，能实时监控车辆、路况，并在车辆面临复杂情况时，给与协助指令，解决未来自动驾驶运营中可能出现的远程协助问题。

在测试区域的部分路口，滴滴部署了自主研发的车路协同解决方案，能将道路信息实时共享给区域内不同公司的自动驾驶测试车，消除行驶盲区。

滴滴出行创始人兼 CEO 程维表示，相信最终 AI 技术会大幅提升驾驶安全和效率，造福人类，也相信自动驾驶从技术成熟，商业成熟到法规成熟，道阻且长，至少还需要做十年持续投入的计划，也要做好面对各种困难和挑战的准备，但方向是明确而坚定的。