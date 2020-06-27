特斯拉邮件泄露：明知电池存在起火隐患，2012 年仍交付 Model S

IT之家 6 月 27 日消息 据 Business Insider 报道，特斯拉最早的一批 Model S 电动轿车在出厂时，电池组设计存在缺陷，容易发生冷却液泄漏，可能导致火灾。

据 Business Insider 报道，他们与三名特斯拉前员工进行了交谈，并查看了特斯拉内部邮件和文件。Model S 电池组存在两个具体问题，首先，一家第三方测试公司告诉特斯拉，该公司在电池组冷却线圈末端使用的铝材容易出现裂缝和针孔，这可能导致冷却液泄漏。除此之外，这个线圈末端的接头也不完美，一位员工形容它们是 “挂在一根线上”，这也使得这些线圈包很容易发生泄漏。

报道称，特斯拉 “在 2012 年年底之前，在生产的各个阶段不断发现漏电的线圈”。该问题已被标示给高级管理层，但这些汽车最终仍被出售。

IT之家了解到，特斯拉一直坚持认为，其汽车是世界上最安全的，并自我报告每年的车辆起火统计数字远低于汽油动力汽车。不过该公司多年来对 Model S 进行了多项改动，以降低起火风险。特斯拉在 2013 年推出了一个软件更新，使 Model S 在高速行驶时地盘增高，以降低碎片刺穿电池组的概率，并为新下线的电池组增加了更多的物理保护，所有这些都是在 NHTSA 对多起火灾进行调查之后进行的。