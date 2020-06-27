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Google Pixel 4a 现身 FCC：或于 7 月发布

2020/6/27 18:42:25来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：西瓜/实习评论：

Google Pixel 4a 是搜索引擎巨头谷歌即将推出的中端智能手机，这也是去年推出的 Pixel 4 旗舰智能手机的精简版本。该手机原定于几个月前推出，但仍未正式发布。

Google Pixel 4a 的发布被推迟了几次，主要是由于冠状病毒大流行导致的市场条件。在手机发布之前，它现在已经出现在 FCC 上

FCC 的文件列出了三种型号 - G025J，G025M 和 G025N - 首先是基于美国的型号，另外两款可能是针对其它地区的版本。

这款手机的背面非常简洁，仅带有 “G”徽标。布局与现有 Pixel 手机上的相同，除此之外，FCC 列表还没有透露有关手机的任何信息。

先前的报道显示，Google Pixel 4a 将配备 5.81 英寸 OLED 面板，具有打孔设计和 Full HD+ 屏幕分辨率。预计该手机将配备 Snapdragon 730 SoC，6GB RAM 和 64/128GB 内部存储。

Android 10 操作系统将预装在这款智能手机上，并由 3080mAh 电池供电，预计将支持 18W 快速充电。该手机的起售价可能为 349 美元，约 2469 元。

Google Pixel 4a 预计将于 7 月 13 日发布，但有报道表明它将从今年 10 月开始上市。

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关键词：Pixel 4a

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