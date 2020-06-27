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Safari 很快将支持其它浏览器的 Web 扩展移植

2020/6/27 21:00:37来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：远洋评论：

在 macOS Big Sur 中，Safari 将支持更多类型的 Web 扩展，苹果也将使其更容易从其它浏览器移植现有扩展。

Safari 虽然支持扩展，但是与 Google Chrome 或 Firefox 这样的浏览器相比，其可用的扩展并不多。在 macOS Big Sur 中，苹果引入了对 Safari Web 扩展的其它支持。

在 WWDC 开发人员会议中，苹果宣布了 Safari Web Extensions。本质上，浏览器将采用类似于 Chrome 和 Firefox 的扩展 API。对于 Mac 用户而言，这意味着 Safari 现在将支持范围更广的扩展。

以前，Safari 仅允许共享扩展名或内容阻止程序。展望未来，Safari Web 扩展将使开发人员更容易使用 JavaScript，HTML 和 CSS 等技术来编写有用的附加组件。

苹果正在采取与 Firefox 等浏览器略有不同的方法。Safari Web Extensions 将与本机应用程序打包在一起 - 尽管这些应用程序本身可以简单地用作占位符，以促进通过 App Store 的批准。

该公司还发布了 Xcode 12 中的工具，这些工具将使扩展创建者更轻松地将其现有的浏览器插件移植到 Safari。

除了扩展功能改进外，苹果还增强了 macOS Big Sur 中 Safari 的设计，性能和隐私。

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关键词：Safari

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