2020 年 6 月 26 日,在 B 站十一周年的庆典上,董事长兼 CEO 陈睿发表了近 40 分钟的演讲,重点回答了「B 站变了吗?」这个问题。

无独有偶的是,整整一年前,在 B 站十周年的庆典上,陈睿也发表了一场近 40 分钟的演讲。两次演讲虽然都是在介绍 B 站的情况,但内容已经发生了很大的变化,从这里,我们也可以看到 B 站过去一年改变的一些痕迹。

三个变化

两次演讲都提到了用户数量。

十周年时 B 站有 1.01 亿月活跃用户,B 站内年轻人占全中国年轻人四分之一。通过社区考试的正式会员有 4930 万人。

十一周年时 B 站有 1.72 亿月活跃用户,B 站内年轻人占全中国年轻人的 40%。通过社区考试的正式会员有 8200 万人。

此外,陈睿在今年的演讲中提到,B 站的活跃用户数量是三年前(2017Q1)的三倍,五年前(2015Q1)的十倍。

为了更形象地表达用户规模,陈睿把活跃用户数与国家人口对比,「1.72 亿在全球排第八名,多余俄罗斯和日本人口」。

两次演讲也都提到了创作者(UP 主)。

十周年演讲时,B 站有 73 万月度投稿 UP 主,每月创作 208 万条视频,粉丝超过 1 万的 UP 主数量与 2018 年同期相比增长 76%。

十一周年演讲时,B 站有超过 180 万月度投稿 UP 主,「他们每天会创作几十万个视频投稿到 B 站」。粉丝超过 1 万的 UP 主数量同比十周年时增长 82%。

内容品类也是两次演讲都有涉及的部分。

十周年时,陈睿用了更多的篇幅强调 B 站内容的多元化,逐一分析了音乐、游戏、国风、vlog(生活)和学习等品类。值得一提的是,在这场演讲中,陈睿提到,「有一个法律专家,他在我们这里讲解法律,因为他讲解得很风趣,所以有很多不是法律专业的学生也会去看」。

罗翔在 B 站十一周年庆典上演讲|bilibili

十一周年时,这位法学专家成为了陈睿重点介绍的第一位 UP 主,他就是 2020 年 3 月正式入驻 B 站,目前粉丝已超过 700 万的明星 UP 主「罗翔说刑法」。随后陈睿分别介绍了财经、健身和在直播领域取得卓越成绩的 UP 主,并强调了疫情期间 UP 主真实的社会影响力,以及他们受到的主流媒体的认可。此外,陈睿表示过去一年来「科技、知识、财经、职场」等新内容也开始在 B 站兴起。

三个不变

过去一年 B 站的变化是互联网世界有目共睹的,但所有这些数据,并不是 B 站十一年来积累的老用户们最关心的,他们在乎的是:B 站的社区氛围变了吗?他们熟悉的、引领 B 站商业化的管理层们变了吗?B 站还在乎他们吗?

为此,今年陈睿特别提到了几个十周年没有提及的指标。

留存率

B 站每次财报都会加入正式用户(通过社区考试的用户)12 个月留存率的指标,以此向资本市场表明其独特的社区粘性。不过这一次,陈睿提到,B 站创办之初三年(2009 年、2010 年和 2011 年)注册的老用户,目前仍有 65%、62% 和 68% 的留存率。

此外,目前正式会员的总体留存率也在逐年增长,从 2018 年 Q1 的 84% 增长到 2019 年 Q1 的 88%(即 2019 年第一季度成为 B 站正式会员的用户,有 88% 在 2020 年第一季度仍然活跃)。

点赞的增长速度

陈睿提到,过去一年 B 站月活用户增长 70%,活跃 UP 主同比增长 146%,但用户给 UP 主点赞的数量增长 364%,速度远超用户和 UP 主数量的增长。这意味着用户对内容质量的满意度在提高。

对 ACG 内容的投入

核心内容品类,陈睿用这个词概括后面提到的「番剧」(日本动画)和 UP 主创作的二次元、ACG 内容。这部分内容的观看人数和播放数均有约一倍的增长,整体高于活跃用户增速。此外,陈睿还直白地表示 B 站自上市以来,对动画版权加大了成本投入。一方面,B 站加大了对海外动画的采购(新增 1680 部),另一方面,B 站在国产动画领域投资超过 10 亿元人民币,参与出品超过 104 部作品。

「国产动画大部分也是收不回成本的,这也是 B 站去年亏损了 13 亿人民币原因之一。」陈睿说。

三个使命

十周年现场,陈睿总结了 B 站创办十年一直在做的两件事:第一,为用户打造好的社区。第二,为创作者搭建好的舞台。

而在十一周年的演讲中,陈睿则给出了 B 站未来的三个使命:

构建一个属于用户,让用户感受美好的社区;

为创作者搭建一个舞台;

让中国原创的动画和游戏受到全世界的欢迎。

「过去 11 年,B 站确实产生了很多变化,但是我认为只要我们团队还在为这三个使命而努力,B 站的本质就没有变。」他对用户说道。

出圈 B 站的一次回头

本质上,十周年的演讲是陈睿代表 B 站向外界的宣言,开放地向外界展示一个有趣、多元的社区。而今年十一周年的演讲,则是当 B 站高速增长了一年之后,陈睿和 B 站管理层的一次回头。这是一次对社区内部用户的分享。

「十一年来,我们从一个爱好者的社团发展成为现在一家超过 5000 人的公司,但是我们一直提醒自己,我们始终是一家来自用户的公司,没有用户和创作者的支持,我们无法走到今天。」陈睿坦白道。

很多心怀不满的老用户们都没有想到,陈睿会直接回应他们的质疑。至少从表面上看,陈睿演讲之后,弹幕里,评论区,用户们也对 B 站多了一层理解。

外界可能很难理解 B 站老用户对这个社区的感情。一位 B 站创立之初就注册成为用户的八零后用户对极客公园记者表示,「感觉 B 站就像一个孩子,看着他出生,看着他长大,看着他出人头地的样子」。

另一位九零后用户对极客公园记者说道:「我从 13 年接触 B 站开始,就几乎没有终止过使用 B 站,我想归根结底的原因就是人总是渴望陪伴的,而 B 站又恰巧给了我这份陪伴的感觉吧。」这其实解释了老用户高到「简直离谱」的留存率。

B 站最知名的口号「哔哩哔哩干杯」(哔哩哔哩 ( ゜ - ゜)つロ 乾杯~)来源于 UP 主视频的简介,经过社区用户的认可被广泛传播,引发弹幕狂潮,最终被官方所接受。

在十周年的演讲中,陈睿说「干杯」代表着「共鸣」,「开心的时候我们可以举杯相庆,难过的时候我们可以干杯互相安慰。即使是不认识,大家坐在一起也可以干一杯,分别的时候我们也可以干杯互祝未来一切顺利。」