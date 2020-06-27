腾讯游戏年度发布会：四十余款游戏之外，推出游戏社区 App 及首款主机游戏

6 月 27 日，腾讯游戏于线上举办年了度发布会，会上集中发布了四十余款游戏产品与品牌。

腾讯公司高级副总裁马晓轶在发布会开场演讲中表示：“在全球范围内，新技术的普及正在加速，玩法的创新周期正在缩短，故事 IP 的创作也日益丰富，游戏产业正站在一个充满各种可能性的时代路口。”据介绍，腾讯游戏的未来布局分为三个方面，首先，将持续不遗余力、不计代价、更系统化地做好未成年人保护工作；其次，同海内外 100 余家游戏厂商与工作室构建全球化协作体系；第三，与各大高校搭建游戏 “产学研”体系，并推出 “花火计划”，以完善游戏行业的人才与创意孵化机制。

值得注意的是，发布会上，腾讯正式推出了游戏官方社区 App“闪现一下”，目前已有超过 50 款游戏官方团队入驻。

除此之外，腾讯游戏副总裁、腾讯电竞总经理侯淼在发布会上宣布，2020TGC 年度活动将于 11 月再度落地海南，同时正式揭幕了腾讯互娱与浙江广播电视集团的新文创内容战略合作——首个新文创主题系列纪录片《数字化破局》。

腾讯游戏还以彩蛋形式，公布了一段开放世界射击游戏的技术 demo《代号：SYN》。《代号：SYN》由腾讯光子工作室群自主研发，面向全球游戏市场的 PC 和主机平台。作为一款技术 demo，《代号：SYN》的发布，传递了腾讯光子在主机领域的进一步布局动向。

《代号：SYN》

以下为腾讯公司高级副总裁马晓轶演讲全文：

大家晚上好！欢迎大家以线上的方式，参加腾讯游戏年度发布会。

今年春节以来，受疫情影响，“宅”变成了一种全民的生活状态。“宅”在家的这段时间，我看到不少媒体都在以游戏为例，探讨 “宅经济”的话题。同时也看到，任天堂 Switch 的 “健身环”变成了被抢购的 “硬通货”，而在我们的产品里，很多玩家也通过修改 ID 名来互相打气…… 现实世界的隔离，让我们更深刻感受到线上彼此陪伴的温暖。

因为疫情，游戏慰藉人心的力量，在全球范围内都获得了更多的关注。世界卫生组织不久前就倡议大家，通过享受电子游戏的乐趣保持心理健康，全球游戏行业积极响应，包括腾讯游戏在内，共有 50 多家游戏公司发起了名为 “PlayApartTogether”的活动，让无数玩家通过游戏保持线上社交，共同抗击疫情。

探索全新价值边界，不止于眼前所见

虽然疫情期间是个很特殊的状态，却对我们如何看待游戏，提供了很有启发的新视角——游戏不仅是一种娱乐，一个产业，其实也是人们的社交、文化体验，以及情感陪伴，甚至还可能是解决问题的方式。

举个最近的例子：有一款名为 Foldit 的游戏，就希望用游戏化的方式，来寻找阻止新冠病毒传播的蛋白质结构，目前已经吸引了全球 20 万名玩家积极参与。此前，这款游戏的玩家曾在 10 天内破解了艾滋病逆转录酶的晶体结构，解决了一个困扰科学家们 15 年的科学难题。

像这样的案例正在全球范围内越来越多的出现。比如腾讯推出的公益游戏《见》，就让社会大众通过游戏，对视障群体有了更感同身受的理解。基于去年推出的 “追梦计划”，我们已在教育、文化、医疗、公益等众多领域，先后推出了 26 款游戏跨界应用，获得了非常好的社会反响。

不仅是功能游戏，像《王者荣耀》等流行游戏，也在以新文创的方式，让许多传统文化获得更生动的表达，为更多年轻人所喜爱。

游戏，作为能够激发人类兴趣和潜能的数字体验，开始展现出了更多维度的价值。而对更大社会价值的追求，正在成为一种看不见的强大驱动力，推动着游戏产业不断去探索新的边界，打开全新的想象空间。

因此，腾讯游戏去年正式做了品牌升级，提出 “Spark More！去发现，无限可能”，我们希望能以更开放的认知，来驱动游戏产业实现跨时代的发展。

关注三大核心要素，探索游戏进化更多可能

要探索游戏的更多可能，就需要我们进一步提升产品的进化能力，而驱动产品进化的 “三驾马车”，就是技术、玩法和故事。

技术的进步与游戏的演进一直都是相辅相成、彼此促进的关系，我相信未来更是如此。像 5G 这样，新通信技术的升级和普及，一定会快速催生基于云计算的游戏方式，大家现在就可以在我们的发布会官网上直接体验到一些云游戏。未来，无论是 AR、VR 等虚拟技术，还是量子计算等算力的变革，这些新技术都将推动游戏实现大跨度的进化。

技术的变革，也让玩法创新有了更大的空间。事实上，玩法的创新非常珍贵，从 90 年代以来，真正实现突破的游戏核心玩法不超过 15 个。腾讯游戏很早就开始重视玩法，从 2008 年提出细分市场战略开始，一直在致力于丰富主流玩法，并在多个品类上都推出了现象级的产品。未来，我们会在全球范围内，更体系化地去发掘和扶持处于不同阶段的各种创新玩法，并把它们打造成下一代的产品。

而在技术和玩法之上，对玩家来说，能产生更深情感羁绊的，其实是好的故事。这里说的故事，不是简单贴个 IP 博取关注度，而是真正去消化故事的内涵，然后搭配合适的玩法，将玩游戏与讲述故事合二为一，这也是我们重要的探索方向。虽然现阶段的产品还很基础，但未来非常值得期待。

全球化协作，面向未来做好 “新基建”

目前，在全球范围内，新技术的普及正在加速，玩法的创新周期正在缩短，故事 IP 的创作也日益丰富，游戏产业正站在一个充满各种可能性的时代路口。面向未来，游戏产业也要做好自己的 “新基建”：

首先，是完善未成年保护的系统能力。游戏始终要有 “适度”这个大前提，我们将继续不遗余力、不计代价地做好未成年人保护工作，希望以成长守护平台和健康系统为基石，强化社会协作，让游戏成为青少年健康成长的陪伴。

其次，是构建全球化的协作体系。腾讯游戏将携手国内外超过 100 家游戏厂商与工作室，致力打造 “全球技术共享菜单”，为玩家提供跨地区、跨终端、跨品类的 “当季新品”。

第三，是构建人才与创意孵化机制。腾讯游戏学院正与各大高校一起搭建游戏 “产学研”体系，同时也推出了 “花火计划”，希望让年轻人的创意和才华，能不断注入到游戏的价值探索和产品创新当中。

最后，是搭建与用户零距离的互动平台。我很高兴地跟大家宣布，腾讯游戏官方社区 “闪现一下”App 今天正式上线，上面有丰富的资讯与福利，欢迎大家下载体验。

未来，腾讯游戏希望与更多合作伙伴、玩家朋友一起，探索游戏的更多可能，抵达游戏未至之境！