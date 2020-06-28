多年运营依然半死不活？Win10 UWP 还能翻身吗

我们知道，微软 Windows 10 战略之中，UWP 应用是不可或缺的一环。和传统的 Win32 软件相比，UWP 应用使用了新的 API，能够享受到更多 Windows 10 带来的特性，还支持跨平台。在微软的规划中，UWP 应用通过应用商店分发，而 Win10 能适配多个平台，同一个 UWP 应用可以为 N 种不同的平台提供适配，Win10 在把控住分发渠道的同时，还带动整个软件生态。

然而事与愿违。经过多年运营，UWP 应用似乎丝毫不见起色。在 Win10 商店中，不少知名的 UWP 应用停止更新，甚至用普通的 Win32 转制软件取而代之…… 下面就是一些例子。

QQ

腾讯对 UWP 的支持力度是非常大的。在 Win10 推出 UWP 战略不久，腾讯就在 Win10 商店中推出了 UWP 的 QQ。和传统版本的 QQ 相比，UWP 版的 QQ 带来了很多新玩意，例如完全不一样的 UI 布局，更加轻量级的体积，更加流畅的动画，更好的触屏支持，而且还接入了 Win10 的通知中心。

UWP 版的 QQ，你用过它吗？

当然，和传统版 QQ 相比，UWP 版 QQ 的功能是有所不如的。但很多用户都觉得，UWP 版 QQ 搭好了框架后，功能将会逐步完善，未来是可期的。然而令人意想不到的是，UWP 版 QQ 已经沦为鸡肋。

去年，腾讯在 Win10 商店中上架了传统版 QQ 的转制版 “QQ 桌面版”，而 UWP QQ 却迟迟未更新。这一产品，已经沦为了半死不活的的鸡肋，

微信

微信的命运和 QQ 类似，腾讯很早就做出了微信的 UWP 版，但随着传统微信发布了转制版，UWP 微信也停止了更新。

UWP 版微信，已经久未更新

网易云音乐

这是曾经是非常喜欢的 UWP 应用。长久以来，网易云音乐有着不错的口碑，而网易云音乐推出的 UWP 应用质量也相当不错，在某些网友的心中，它甚至可以称得上质量最好的 UWP 应用——起码一度是这样的。

网易云音乐 UWP 版相比传统版本，界面更加漂亮，流畅度更高，而且功能齐全，可谓是 UWP 中难得的精品了。然而就在不久前，这一精品惨遭放弃，在一次版本更新中，Win10 商店中的 UWP 网易云音乐被替换成为了转制版，UWP 版的网易云音乐从此成为了历史。

网易音乐 UWP 被转制版取而代之

除了以上提到的 UWP 应用，还有例如芒果 TV、喜马拉雅等例子。这些 UWP 应用要不消失不见，要不停止更新，尽管仍有部分来自个人开发者的 UWP 应用涌现，但去投身 UWP 应用开发的商业大厂已经寥寥无几。商业软件的缺席行为，发出了 UWP 生态缺乏经济价值的信号，UWP 生态缺乏资金的灌溉，逐渐枯萎也就理所当然了。

为什么 UWP 应用会沦落到如此地步？这是多方面原因造成的。

首先，微软在移动平台上的折戟沉沙，令 UWP 应用价值大减。UWP 应用可以同时适配移动和桌面平台，但随着 WP/Win10M 宣告失败，UWP 这座桥梁的意义就很值得怀疑了。

移动平台上的溃败，令 UWP 应用和 Win 商店失去了一大根基

其次，UWP 应用存在诸多限制。UWP 应用的 API 并不如传统的 Win32 软件来得丰富，收到诸多限制，例如 UWP 应用必须在 App Container 中以沙盒的形式运行，难以获取很多常见的系统权限，不少功能受到限制，例如 UWP 应用如何使用系统代理就是个难题。和传统软件相比，UWP 应用功能没有那么自由，能调用的资源更少，受到更严格的后台限制，而且某些应用还很容易闪退。这带来了很不好的用户体验。

UWP 应用受限较多

再者，UWP 应用难以兼容老平台。Windows 一大优点在于兼容性，无论使用新老开发工具，所编写的程序都能在最新的 Win10 中跑起来，这令很多开发者至今仍使用旧版本的开发工具，以同时兼容 Win7、Win10 等多个版本的系统，大家并没有太多动力为了 UWP 就把开发工具时时保持在最新。

接着，UWP 的概念提出后，其开发框架一直在发展迭代，不够稳定，不是所有开发者都会去追求最新的开发规范。

最后，UWP 应用需要统一在 Win10 商店中分发，而且不能再搞弹窗、后台等小动作，微软的这些管制和开发者有商业利益上的冲突。

毫无疑问，现在 UWP 生态发展处于低潮。那么 UWP 应用要如何才能重焕生机？

UWP 生态衰败的最主要原因，还是在于人们没有这个需求——传统软件用得好好的，而 UWP 应用对比传统软件又优势有限（仅在于交互、UI 等外在方面），何必多此一举换用 UWP？没有需求就要创造需求，微软目前正在做的工作，就属于这方面的努力。

微软一直致力于开发能适配多个平台的 Windows 系统。以前的 Windows Mobile 如此，后来的 Windows Phone 如此，现在做不来手机，也仍坚持开发不同硬件形态的 Windows 设备，以及其他分支的 Windows 10 操作系统。例如 Windows 10S，就是一个只能从应用商店中下载软件安装的平台，在 Windows 10S 中，UWP 应用得到了更多展现的机会。

只能安装商店应用的 Windows 10S 并不受欢迎

然而，这条路并不好走。Windows 10S 推出后并未引起太大的反响，毕竟和自由安装软件的普通 Win10 相比，处处掣肘的 Win10S 价值更小。微软此后为双屏 Surface Neo 开发了 Windows 10X，再也没有了禁止安装普通 Win32 程序的限制，从这样的妥协中，也可以看到微软对 UWP 生态建设的无奈。

后话

UWP 路在何方？这恐怕是一个难以解答的问题。Windows 并不是 iOS 那样的围城，这意味着微软很难控制软件应用的分发渠道。失去了 WP 这个支点，UWP 想要撬动整个体系庞大的传统 Windows 软件生态，真的非常困难。

Surface Neo 这样的新形态 Windows 硬件，会创造出更多使用 UWP 应用的需求吗？

UWP 想要取得成功，需要一个全新的硬件、架起来一个足够有吸引力的新平台，UWP 应用能在多平台中承担起重则。WP 已经逝去，未来我们还会看到微软在新平台的开拓吗？拭目以待吧。