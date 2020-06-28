开发版 UWP 文件资源管理器曝光：华丽而实用（附链接）

IT之家6月28日消息 据外媒 windowscentral 报道，微软将用来取代目前文件资源管理器的Files UWP – Preview现已处于早期开发阶段。该应用曾于 6 月 10 日被开发者社区曝光，或将作为此后某一 Windows 版本更新内容之一。

▲Files UWP – Preview 图源windowscentral ，下同

该应用支持现代化的选项卡特性，适用于鼠标、键盘或触摸板操作，相比目前的文件资源管理器对触摸操作的支持更强。对于部分拥有触摸屏的用户来说，该应用更加人性化和实用。

据开发人员称，目前该应用还无法跨选项卡拖动文件，但该功能已处于即将完成的状态。

▲ 新旧文件资源管理器对比

IT之家了解到，该应用程序开启时偶尔会卡顿一下，据外媒称其可能需要一点时间来加载文件位置和文件夹。

值得一提的是，开发人员承认，该应用暂时无法完全替换文件资源管理器。一方面，Windows 10 正式版自从 2015 年推出以来，经过大大小小的版本更新和特性补充，，其文件资源管理器功能颇繁。微软若想开发出一款完全取代目前文件资源管理器的应用，恐尚需不短的时日。另一方面，Windows 10X 有三个单独的文件资源管理器，这或许变相加重了开发者的工作难度。