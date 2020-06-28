大广告商抵制 FaceBook 效果可能有限，但扎克伯格妥协了

据外媒报道，Facebook 应对仇恨言论和错误信息的不当方式正引发广告商大规模抵制，越来越多家喻户晓的大品牌加入其中，包括家居用品巨头联合利华。然而，由于这些品牌的广告费仅占 Facebook 营收的 6%，且马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）拥有 “超级投票权”，因此广告抵制的影响可能十分有限。

不过，面对越来越大的压力，扎克伯格也采取了行动，包括宣布立即调整相应广告策略，禁止在广告中发表仇恨言论。按照新政策，Facebook 将禁止那些声称来自特定种族、国籍、性别、性取向或移民出身的人对任何人的人身安全或健康构成威胁的广告。此外，扎克伯格表示，Facebook 将采取更多措施保护移民、难民和寻求庇护者，使他们免受那些暗示他们不如其他群体的广告，或那些对他们表达蔑视、排斥或厌恶等广告的伤害。

图：Facebook 创始人兼首席执行官马克 · 扎克伯格

与其他任何抗议活动相比，广告商的抵制可能会对 Facebook 及其核心业务构成更深层次的威胁。毕竟，Facebook 去年大约 700 亿美元的营收几乎全部来自广告收入。Needham&Co. 的行业分析师劳拉 · 马丁 (Laura Martin)说，其中很大一部分收入来自大品牌的广告费。而且随着规模较小的广告商因疫情而缩减规模或倒闭，大品牌对 Facebook 只会变得更加重要。

市场情报公司 Pathmatics 汇编的数据显示，2019 年广告支出最高的 100 个品牌为 Facebook 贡献了 42 亿美元，约占该平台广告收入的 6%。其中，家得宝、沃尔玛、微软、AT&T 以及迪士尼等都是大客户。而今年到目前为止，已经加入抵制活动的公司中，只有三家（联合利华、Verizon 和户外设备零售商 REI）是在 Facebook 上广告支出排名前 100 的客户。

专家还表示，Facebook 比大多数企业更不容易受到外部压力的影响。这家公司由扎克伯格领导，他对公司行使完全的投票权，股东不能罢免他。这可能会使抵制 Facebook 的行动变得非常复杂。马丁称：“Facebook 与迪士尼、苹果不同，后者都是由委员会管理的。为了保护收入，他们可以采取行动解雇首席执行官。”

事实上，Facebook 早些时候就曾强硬表态，其全球商业集团副总裁卡罗琳 · 埃弗森 (Carolyn Everson)给广告商发信称：“我们不会因收入压力而改变政策。我们制定政策的基础是原则，而不是商业利益。”

广告抵制活动是否会对 Facebook 的营收产生明显影响仍不明朗，这在一定程度上取决于参与的品牌数量、活动持续时间以及疫情等环境因素的影响，因此很难将 Facebook 营收下降直接与抵制活动联系起来。此外，影响最早可能会在该公司今年秋季公布第三季度业绩时显现。