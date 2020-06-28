而今迈步从头越，黄光裕假释归来，六年后方才可任高管

（原标题：黄光裕假释归来：2026年后才可任高管，重振国美面临诸多挑战）

昔日最年轻的首富、曾经的 “商业教父”真的出狱了。

对国美而言，黄光裕是绝对的领袖和灵魂人物，而在他入狱后的这些年，家电零售市场在互联网时代下发生了巨变，其昔日征战的江湖早已不同往日。当前，国美不仅面临被老对手苏宁步步赶超的境遇，还要应对新晋电商巨头带来的挑战。

如今黄光裕假释归来，身负重振国美的重任，资本市场似乎对其充满信心。但在部分业内人士看来，黄光裕率国美再战江湖面临诸多挑战，需要时间来适应新的时代，才能进一步重整山河。

黄光裕入狱 12 年后获准假释，国美系个股集体大涨

6 月 24 日午间，有消息称，国美创始人黄光裕已于近日出狱。尽管国美官方当时未予置评，但一如往年，这个消息再度刺激了资本市场的神经，国美系个股集体大涨。

其中，国美零售（00493.HK）盘中涨近 25%、国美金融科技（00628.HK）盘中大涨超 60%，中关村（000931.SZ）和 * ST 美讯（600898.SH）则双双拉升至涨停。

24 日晚间，北京市第一中级人民法院根据刑罚执行机关的报请，依法裁定对黄光裕予以假释，假释考验期限自假释之日起至 2021 年 2 月 16 日止。6 月 26 日，国美官方终于不在沉默，通过一则澄清公告证实了黄光裕获准假释的消息。

至此，几乎每年出现一次的 “黄光裕将提前出狱”的传言终于坐实。据悉，假释是对被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行一定刑期之后，因其遵守监规，接受教育和改造，患有严重疾病或确有悔改表现，不致再危害社会，而附条件地将其予以提前释放的制度。

根据公开资料，黄光裕于 2010 年 5 月以非法经营罪、内幕交易罪、单位行贿罪被判处有期徒刑 14 年，并处罚金 6 亿元、没收个人部分财产 2 亿元。后因监狱表现良好，黄光裕获得两次减刑机会，累计减刑 21 个月。减刑后，黄光裕应执行的刑期自 2008 年 11 月 17 日起至 2021 年 2 月 16 日止。

此前数年，有关黄光裕将提前出狱的消息曾被反复炒作，几乎每次都能刺激国美概念股大涨。据不完全统计，2014 年底曾有消息称黄光裕将因保外就医提前出狱，后虽被国美否认，但国美当天涨超 9%，三联商社（后更名为国美通讯，即 * ST 美讯）、中关村也均大幅上涨。

2017 年 10 月，黄光裕即将出狱的消息再次疯传，国美当日大涨 11%、国美通讯和中关村也均出现久违的上涨。2018 年 1 月及 2019 年愚人节，同样的消息再次传出，尽管国美出面否认，但相关个股依旧表现强劲。

假释不等于释放，2026 年后黄光裕才可任公司高管。

从二级市场的反应来看，黄光裕对于国美的重要性不言而喻，其回归后也自然是被寄予厚望。现如今黄光裕可在监狱外服满刑期，有关其能否直接走向台前的猜测便不断出现。

对此，北京市京师律师事务所律师孟博撰文表示，假释在我国刑法中是一项重要的刑法执行制度，它并不等同于刑满释放。在缓刑考验期内，黄光裕的身份依然是 “犯罪分子”，不仅需要遵守法律、服从监管，还需要按规定报告活动情况，甚至会客也需遵守相关规定。

至于黄光裕在假释期间能否担任公司高管，按照《公司法》第一百四十六条，不得担任公司董事、监事、高级管理人员”的情形包括：因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年。

同时，《公司法》还规定，公司违反上述规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。

孟博指出，从黄光裕的罪名看，其当年所犯的是非法经营罪、内幕交易罪以及单位行贿罪。其中，内幕交易罪被规定在《刑法》分则第三章第四节破坏金融管理秩序罪中，非法经营罪被规定在《刑法》分则第三章第八节扰乱市场秩序罪中，二者都属于《刑法》分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪的范畴，而单位行贿罪则属于《刑法》分则第八章贪污贿赂罪的范畴。

由此可见，身处假释考验期的黄光裕，在人身及任职方面，其实都不是绝对自由。按照相关的法律规定，黄光裕若想出任公司高管，至少需要满足 “执行期满五年”这个条件，即 2026 年 2 月 15 日后才可任高管。

鉴于此，即便黄光裕实现了 “王者归来”，却依然无法直接走向台前，更可能是以 “精神领袖”的身份回归国美。

家电零售江湖巨变，黄光裕率国美再战江湖面临诸多挑战

不可否认的是，黄光裕 2008 年入狱后至今，家电零售江湖早已变了模样，国美在日趋激烈的市场竞争中逐渐掉队，已被老对手苏宁甩在身后。在黄光裕入狱当年，国美总营收 458.89 亿元，净利润为 10.48 亿元；苏宁总营收 498.97 亿元，与国美体量相当，净利润达 21.7 亿元，是国美的两倍。

到了 2019 年，国美总营收 594.83 亿元，与 2008 年相比只增长了 29.6%；同期亏损 25.9 亿元，已连亏三年。而苏宁在 2019 年的营收达 2692.29 亿元，与 2008 年相比增长了 439.57%；同期实现净利润 98.43 亿元，进一步拉开了与国美的距离。

而除了被老对手碾压之外，国美还面对着新晋电商巨头的搅局和挑战。《2019 年中国家电市场报告》显示，京东、苏宁易购、天猫分别以 22.39%、18.09%、11.72% 的市场份额排在前三位；国美虽排名第四，但市场份额仅为 4.88%，较前三名相去甚远，显然已跌出第一梯队。

网经社电子商务研究中心主任曹磊表示，随着线下实体店零售全线下滑，受到线上零售发展的冲击，不仅店面运营成本在增加，盈利情况也有所下降。同时，针对线下电商平台增长乏力，仍然以线下家电零售为主体的国美零售，还在持续烧钱寻找新出路。

为了补足电商短板，国美不得不开始寻求合作，在今年 4 月及 5 月，先后引入拼多多、京东的战略投资。据媒体报道，与拼多多、京东的合作皆由狱中的黄光裕拍板完成，两场战投真正谈判时间仅用 “3 天 + 一周”，动作可谓是相当迅猛，引发外界对于国美此番举动是在给黄光裕归来铺路的猜测。

海豚智库合伙人那明远认为，如今的国美和十年前的规模上差异不大，线下门店的优势在不断消失，线上的库巴网也没做起来；依托京东、拼多多也是权宜之计，缓解资金和线上渠道的压力。“我不觉得整个业务会因为黄光裕黄总的回归而发生本质的变化，况且听说他一直在影响着业务，从没离开过。”

在曹磊看来，如何破解来自京东、拼多多、阿里，以及苏宁易购的强势挤压，如何能在整个线下实体门店的一路下跌中扭亏，如何开拓新零售门店和低成本运营是国美当前急需面对的问题。

对此，网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青则表示，这几年国美的电商战略经常调整，走马观花很频繁，平台发展遇到 “天花板”。黄光裕或能利用国美现有的线下渠道，加上与京东、拼多多的合作，打通线上线下渠道，带领国美升级，但是在前进的道路上并不容易。

莫岱青表示，如黄光裕出狱重掌国美，或能搅动零售电商竞争格局。但是要打破现在的格局除了需要大量资金外，依然需要有强有力的商业模式来实现弯道超车。电商格局是否会发生质的转变还有待检验。