电商补税传闻下的刷单灰产：凉了…

“大概是 5 月 25 号开始吧，陆陆续续就有企业和我说剩下的单子先不做了。”

作为一家刷单机构的业务负责人，“溪西”说出这句话时，脸上写满了无奈。

显然，每年都让他们兴奋不已的 “618”旺季，在今年的五月底，突然踩上了刹车踏板。而事情的起因，则是一份来自税务部门发送的通知，其中最具杀伤力的字眼，是 “少计销售收入”这六个字。

谁在暗呼 “惹不起”

六月初，多家媒体报道称，部分电商企业收到了来自税务部门发送的 “通知”，称通过大数据对比，发现商家申报的销售收入，与电商平台所统计的销售收入差异较大，存在少计销售收入的风险。《通知》要求商家结合实际情况进行全面自纠自查。

报道中指出，此次 “自纠自查”的通知，是要求商家根据电商平台的实际进账额度，补缴最近三年的税款。不过，这一说法目前尚未得到官方证实。

对此有不少开通电商业务的商家诉苦称，自家销售收入统计差异大，是因为在 “电商节”期间刷单所导致。如果不刷单，商家很难在各平台的排名中获得 “名次”，但是只要刷单，以后就将面临税务稽查风险。

无论怎样，在不久前结束的全网 618 电商活动，已经有相当一部分企业放弃了刷单操作，至于这里面有多大的 “变化”，只能从一些刷单机构业务量的巨减中一窥究竟了。

据 “溪西”回忆，自己最早是在五月中旬从部分合作企业那里听到了风声，“当时有好几家合作公司找我打听，问我是否听闻税收自查的消息。”

这些商家想了解，渠道内是否有电商企业收到了相关通知，或者主流电商平台的相关规则是否有新的变化。“溪西”当时并未在意，只是劝说大家安心。

他没有想到，几天后就有合作的公司开始要求退单。五月底前的一周，这种情况每天都在增加，仅 5 月 31 日当天，要求终止合作、退订的电商企业就有十六家。

“新闻爆出来之后才知道，是有电商企业收到了税务部门的自查通知。”溪西坦言，从事电商刷单业务至今，一直未听说有电商企业因刷单收到税务部门的自查通知，这次也是开了先河。

溪西表示，每年各大电商购物节期间，相关企业为了自身的宣传或电商平台权重，通过刷单打造 “优秀成绩”已经是业内公开秘密，“对于我们（刷单机构）而言，每年的各大购物节都是旺季，是业务最忙的时候。”

随着今年 618 活动期间部分电商企业的主动避险（撤单和停止合作），“溪西”所在机构的 “刷单”团队也罕见地迎来了大淡季。有合作企业告诉他，目前的自查通知只是网络上的传闻，税务部门并没有公开证实。但很多企业基本上都宁可信其有，不敢在这段时间撞 “枪口”。

“有一家做鞋子的电商企业，往年 618 的线上实际销售额大概就一百二三十万元吧，但如果根据刷单的收入（刷后号称上千万）去自查纳税，起码要纳 370 万元税。”溪西笑称，如果自查三年的税，这家绝对要赔掉底裤。因此，好多企业都直呼 “惹不起”。

此外，更有一些电商企业近期索性变更了电商店铺的经营主体，并将之前经营的主体注销掉，“这么做就是想避免后续可能出现的自查危机，好多连之前交的（刷单）定金，也都不要了。”

不过，尽管失去了电商企业的刷单合作，今年 618 期间，溪西的公司里依然有很多人忙得不可开交。但提到这个话题，他却有些哭笑不得，这又是什么情况？

凑不成销量凑个 “热闹”

“刷单做不了，总会有其它业务找来。”

溪西告诉懂懂笔记，如今电商企业刷单，不仅仅只是为了权重和排名，有的也是为让消费者错以为商品非常热销，值得购买。

例如在电商直播当中，以往刷单的动作更容易吸引直播观众的跟风消费。“可现在都不敢刷了，就只能刷一刷流量，比如观看量或是互动量，我们都开完笑说这是在刷热闹。”溪西表示，一些电商企业不敢刷单后，会在自己参与的直播卖货中通过刷人气提升销量。

实际上，直播刷量和刷热闹都很重要，尤其是当直播的商品上架时，观众互动的热情度，也有概率影响商品的销量，“刷单只是下单，但刷互动要求是评论的留言多，尤其要一些真实的评价、有见地的内容。”

因此，溪西所在机构在活动期间的刷单停滞后，团队人员都在忙于刷互动，用以往刷单的账号为直播商品刷评论。相比刷单，刷互动更忙也更辛苦，“虽然群控的账号可以充当直播观众，但是评论、咨询和交流内容，都要手打。”

溪西表示，在直播当中刷互动量所产生的转化效率偏低，不像提前刷销售量那么立杆见影，但在商家不敢刷单的大背景下，也成了他们最大的收入来源。

而且，在 “托”的推动和影响下，电商直播成交的订单也变得真实了一些，一定程度上避免了漏税、违规的风险。

不过，刷出来的热闹也在实际检验商家的产品实力以及主播的带货能力，“在 618 活动的前几天里，合作刷‘热闹’的电商企业大概有将近三十家吧，参与的电商直播有上百场次，但事后的调研来看，这些商家好像都不太满意。”溪西说道。

所谓刷单、刷销量，都有长尾效应。即便电商节活动结束，“刷出来的销量”也会展示在商品页面中，持续吸引消费者下单。可刷评论、刷互动，就像 “昙花一现”，直播结束影响力也结束了，更没有所谓的销量 “成绩单”可以展示。

目前在部分商家眼里，直播时的 “水军”只能做评论、互动，效果和技术方面都不及刷单——不仅需要了解电商平台规则，还要有技术能力 “发空包代发”规避风险，“有的合作单子是我苦苦求来的，现在很多企业根本看不起刷互动，电商节的成绩统计也让很多合作企业感到失望。”

有合作方直接告诉溪西，花钱刷互动其实是在给合作的主播、背后的经纪公司刷流量扩大影响力，而这些本该是主播以及经纪公司做的事情。“他们说之所以愿意和我们合作，只是因为今年无法刷单、刷销量，碍着以往合作多年的面子，勉为其难才答应的。”

十几天忙下来，溪西和团队都累得够呛，但是基本上没有赚到商家的口碑，再加上行业内对 “自纠自查”产生的不安情绪，甚至让他萌生暂停生意的想法。

难道直播里刷 “热闹”不是一门值得长期关注的生意？

继续观望和见好就收

“有的（刷单机构）说要金盆洗手，我也开始心灰意冷了。”

溪西坦言，相比往年电商购物节期间的收入，今年自家的收入完全可以用惨淡来形容，只有往常的零头。他坦言，自己更不敢奢望下半年 “双十一”、“双十二”会有新的转机。

溪西算了一笔账，常规刷单的业务，根据商品价格不同每单大概报价 3~5 元。如果企业刷一万单，那么机构可以赚个万把块钱。而如今 “水军”刷量，收费却十分的低廉，利润也很低。

一万的观看量，行业内报价大多是几十元左右，即便是互动和评论，每条也只有几毛钱，“即使把整个直播间的气氛炒热，收费也只需要几千元，而且刷量的产业链目前也十分成熟了。”

溪西透露，刷单机构 “转行”刷量刷互动，本身就是 “降维打击”，除了收费上需要和普通 “水军”看齐之外，还要与专业团队竞争，“刷单的机构也有群控和大量账号，可用来做‘水军’成本上是划不来的。”

据他透露，目前 “水军”参与直播互动，在操作上都相当 “智能”，只要预先针对商品特性在群控、操作软件中输入相关关键词，同时设计好提问和回答内容，就可以在直播当中随机组合，生成大量的评论与互动。

这里面所有的操作都是无人值守，相比他们团队的 “人力评论”简单很多，因此刷量收费报价也屡屡刷新行业新低。“做刷量的会越来越多，因为刷单本身是违法行为，会给企业造成一定税收风险，但是刷量却没有这些顾虑。”

刷量虽然属于弄虚作假，但违法、违规风险更低，容易操作，“正因为刷量价格太低，有的同行根本不考虑转行做‘水军’，索性退出刷单行业了。”

溪西和合作伙伴最近也一直在商讨，是否要继续坚持、观望，还是见好就收。

目前来看，年底的 “双十一”、“双十二”也会有监管之虞。溪西认为，随着税务部门重拳查处电商刷单、漏税行为的消息传出，未来相当长的一段时间内，电商及直播刷单的行为都会有所收敛，行业需求会越来越少。

回忆近五年的从业经历，再结合此次的查税传闻，他无奈表示，“放水养鱼”之后，行业也终于到了严格规范的阶段了。

在他看来，违法就是违法，“自纠自查”或许是有关部门给予违法、违规企业一个亡羊补牢的机会，只有逐渐走向规范 ，避免一错再错，才是那些 “被查”企业自保的出路。

【结束语】

监管之下，也有业者提出，各大电商平台 “电商节”的权重、排名规则和推广制度，是否才是电商企业、平台商家违规刷单的 “原罪”？是否也该杜绝？

显然，平台、企业、网红和经纪机构都在崇尚流量为王，在有违公平、备受诟病的电商节刷单现象背后，是否存在有失公平的平台规则和营商环境？这或许也该引起更多行业参与者的深思。