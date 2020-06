Ubuntu 因在 MOTD 植入广告遭批评

reddit 上的一篇帖子描述了 Ubuntu 20.04 LTS 在 MOTD 中植入广告的情况。

MOTD 是 message of the day 的英文缩写。译文是:每日提示信息,问候报文。主要用于提示进入系统的用户注意事项,或提示系统运行的概要信息让用户更好地了解系统。

发帖者提供的截图显示,他使用的 Ubuntu 确实在 MOTD 植入了一条附带链接的文字广告:

“If you’ve been waiting for the perfect Kubernetes dev solution for macOS, the wait is over. Learn how to install Microk8s on macOS.” [link].

此帖子目前已获得超过 2000 个 “赞同”,用户的留言除了批评这种行为,还提供了同样的案例证实这种情况的存在,不少用户还建议放弃 Ubuntu 转而使用其他 Linux 发行版。

Ubuntu bug 追踪平台上的帖子显示,此问题最早可以追溯到 2017 年。反馈该 bug 的用户第一次在 motd 中看到这种包含链接的文字广告是 2017 年 6 月,使用的版本是 Ubuntu 17.04。

对于这个问题,Ubuntu 的母公司 Canonical 尚未进行回应,至于后续是否会在新版中默认禁用显示广告,仍需等待观察。当然如果你不想看到广告,也可以自己实现。只需禁用 motd-news.service 和 motd-news.timer 这两个系统组件,然后根据所使用的 Ubuntu 版本删除以下文件即可:

/etc/update-motd.d/99-esm#Ubuntu 14.04

/etc/update-motd.d/10-help-text#Ubuntu 14.04+

/etc/update-motd.d/50-motd-news#Ubuntu 16.04+

/etc/update-motd.d/80-esm#Ubuntu 16.04+

/etc/update-motd.d/80-livepatch#Ubuntu 18.04+