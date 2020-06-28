5 月国内手机零售市占率公布，华为 + 荣耀占半壁江山

IT之家6月28日消息 根据知乎网友 @安乎都护府长史整理的最新的 5 月份中国手机市场占有率报告，华为 + 荣耀占据了 5 月份国内零售渠道总份额的 48.71%。华为手机的市场份额达 34.9%，领先于国内一众厂商。

5 月当期档位占有率：华为 34.9%；荣耀 13.81%；OPPO+Realme + 一加 15.06%；VIVO+iQOO 16.52%；小米 + Redmi 8.25%；苹果 9.8%；魅族三星均不足 1%。

从各个厂商的增长情况来看，华为手机 5 月市场占有率 34.9%，同比增长 50.5%；累计占有率 31.3%，累计同比增长 20.0%，5000 元以上档位累计占有率提升到 32.8%。荣耀 5 月市场占有率同比增长 22.3%，累计同比增长 - 10.7%。

其他厂商受疫情和其他各种因素影响，5 月市占率和累计占有率均有一定程度下滑，其中苹果在 5000 元以上档位累计占有率下降幅度达 58%，小米前五个月份额累计同比下滑 30.7%。

今年由于疫情突发，零售行业前景不明，华为成为逆势增长的大头，带动国内整个行业提升。据IT之家此前报道，2020 年 4 月，华为成功超越三星登顶全球智能手机市场，国内手机市场缩减幅度远小于海外手机市场。

而从整体来看，无论是 5 月当月市占率，还是 2020 累计前五个月的市占率，华为都是无可争议的头马。而荣耀，在5月整个市场反馈里都超过了小米 + Redmi 市占率之和。