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美国三大股指周五全线下挫，费城半导体指数大跌 2%

2020/6/28 10:45:02来源：TechWeb作者：宋星责编：微尘评论：

据国外媒体报道，美国几个州为应对新增病例数激增而实施商业限制措施，对疫情的担忧也影响了股市，美国三大股指周五全线下挫，费城半导体指数大跌 2%

费城半导体指数表现

周五收盘，道琼斯工业指数下跌 730 点，或 2.84%，报 25015.55 点；标普 500 指数下跌 74.7 点，或 2.42%，报 3009 点；纳斯达克综合指数（纳指）下跌 259.78 点，或 2.59%，报 9757 点。

科技巨头方面，苹果股价下跌 3.07%，亚马逊股价下跌 2.24%，微软股价下跌 2%，Facebook 股价下跌 8.32%，Alphabet 股价下跌 5.65%。

明星股特斯拉股价下跌 2.66% 至 959.74 美元，总市值约 1780.08 亿美元。

费城半导体指数周五下跌 39.13 点，或 2%，报 1921.92 点。

费城半导体指数英文全称为 PHLX Semiconductor Sector，简称 SOX，由费城交易所创立于 1993 年，为全球半导体业景气主要指标之一。费城半导体指数在 1993 年 12 月 1 日开始计算，初始值为 200。

该指数纳入的企业包括英特尔、恩智浦、高通、博通、英伟达、应用材料、西部数据、AMD 等等。

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关键词：股指费城半导体

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