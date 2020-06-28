全球最大新冠疫苗生产车间在中国建成！具备年产 1 亿剂次能力

IT之家 6 月 28 日消息 澎湃财经消息，中国生物建成全球最大的新冠疫苗生产车间，其也是目前全球首个具备年产 1 亿剂次能力的疫苗生产车间。

IT之家了解到， 该项目由中国电子旗下的中国电子系统工程第四建设有限公司承建，用时不到 25 天。

此外，中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所和中国生物北京生物制品研究所联合研制的新型冠状病毒灭活疫苗 I/II 期临床揭盲。结果显示，该疫苗具有较好的安全性和免疫原性。