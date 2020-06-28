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小鹏 P7 开始交付，自建工厂进入规模化生产

2020/6/28 14:52:59来源：新浪科技作者：子健责编：微尘评论：

小鹏汽车在肇庆小鹏汽车智能网联科技产业园正式启动了小鹏 P7 的规模化交付。小鹏汽车董事长 CEO 何小鹏表示，目前肇庆小鹏汽车智能产业园进入规模化生产节奏，以确保 P7 可以快速交付到车主手中。

小鹏 P7 拥有 XPILOT 3.0 自动驾驶辅助系统及以全新的 Xmart OS 2.0 车载智能系统。P7 的 NEDC 综合续航里程最高 706km 的超长续航，百公里加速 4.3s，百公里刹车距离小于 35 米。小鹏 P7 定位于纯电动中型轿跑车，并推出推出四种续航里程，共计八款配置，包括四驱高性能版、后驱长续航版及后驱超长续航版，补贴后售价区间为 22.99-34.99 万元。

在工厂启动规模化生产和交付后，小鹏汽车将在全国范围内按照支付意向金的时间先后顺序进行 P7 的交付工作，具体规则如下：

2019 年 12 月 31 日前支付意向金的购车用户，如在 6 月 23 日前完成合同签署并达到配车条件，将于 6 月底开始可依次提车。预计最晚 7 月底完成配车并在 8 月中旬完成交付；

2020 年 1 月 1 日 - 4 月 27 日之间支付意向金的购车用户，5 月 30 日（含当日）前签完合同并达到配车条件，预计在 8 月底前可完成交付；如在 6 月 30 日前完成合同签署并达到配车条件，预计最晚将于 8 月底完成配车，9 月中旬完成交付。

2020 年 4 月 27 日后支付意向金（含上市当日）的购车用户，如在 6 月 15 前下单，预计将于 8 月开始陆续配车并安排交付；6 月 15 日之后下单的客户，预计最晚将于 9 月开始陆续配车并安排交付。

小鹏 P7 后驱超长续航智行版、及所有选择暗夜黑外观的用户，将于 9 月开始陆续交付；上牌地为上海的用户，交付启动时间预计为 8 月份。

此前，何小鹏在接受采访的时候曾表示，其实造车特别难做，因为需要很多钱。自己做车越深入，就发现需要越多的钱。但智能汽车一定会越来越便宜，因为行业规模上去就有利于产品降价。智能汽车的价格在未来几年还会快速下降，接近当前汽油汽车的价格。“也只有到那个时候，才是汽车格局改变的时候。”

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