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小米印度门店招牌改为“印度制造”，负责人称销售未被影响

2020/6/28 15:49:30来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月28日消息 移动零售商协会（AIMRA）周四表示，鉴于近期印度和中国的摩擦事件，小米印度公司有所担心，已经开始用白色的印度制造徽标Logo覆盖其零售店品牌上。小米印度负责人Manu Kumar Jain表示，民众情绪主要限于社交媒体，并没有影响到小米在印度的业务。

移动零售商协会（AIMRA）致信了所有中国手机品牌需要有所注意后，小米公司迅速做出回应。

AIMRA在信中要求中国手机品牌“允许零售商用布/软布遮盖这些标牌，或在店面中将板子从店面移开几个月。”

AIMRA指出，反社会活动家最近访问了孟买、阿格拉、贾巴尔普尔和巴特那的几个市场，破坏了中国品牌的标牌。

AIMRA表示，它已要求所有中国品牌，包括OPPO，vivo，OnePlus，摩托罗拉，Realme，联想和华为等从店面拆除招牌。其表示，损坏展示的中国品牌的招牌不应该由零售商承担。

IT之家了解到，近期，小米印度负责人Manu Kumar Jain表示，“小米印度100%致力于#MakeInIndia计划。今天，我们所有的智能手机和大多数电视都在印度本地生产。我们将继续努力将越来越多的供应商带到印度。”但目前这一推特内容已被删除。

小米印度负责人Manu Kumar Jain曾在推特表示，小米比印度任何其他智能手机品牌都“更印度化”。

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关键词：小米印度小米手机

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