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台积电研发费用去年增长 4%，研发组人数增 5% 达 6534 人

2020/6/28 15:52:21来源：TechWeb作者：宋星责编：西瓜/实习评论：

6 月 28 日消息，据台湾媒体报道，台积电近日发布报告，公布了该公司去年研发方面的相关数据。

台积电去年全年研发费用为 29 亿 5,900 万美元，较前一年增长约 4%，约占总营收 8.5%。

台积电研发组织人数则增加为 6,534 人，较前一年成长约 5%。截至去年底，台积电员工总数为 51,297 人。

2010 年，台积电研发组人数仅为 2881 人，近 10 年来，该公司研发组人数一直稳定增长。

台积电表示，在开发 3nm 第六代三维电晶体技术平台的同时，也开始进行 2nm 技术研发，并针对 2nm 以下的技术同步进行探索性研究。

台积电表示，去年，与全球顶尖的研究机构如美国半导体技术研发中心 SRC（Semiconductor Research Corporation）、比利时的 IMEC（Interuniversity Microelectronics Centre）等持续保持强而有力的合作关系，借由扩大赞助纳米技术研究，实现半导体技术演进与未来人才培育的两大目标。

台积电成立于 1987 年，是全球最大的晶圆代工半导体制造厂，客户包括苹果、高通等等。其总部位于台湾新竹的新竹科学工业园区。台积电公司股票在台湾证券交易所上市，股票代码为 2330，另有美国存托凭证在美国纽约证券交易所挂牌交易，股票代号为 TSM。

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关键词：台积电

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