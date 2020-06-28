AI 自动驾驶愈加火爆，解决人的问题才是王道

自动驾驶汽车是一个令人兴奋的前景。我们可以把视线从道路上移开，让我们的汽车来控制，或者让嗡嗡作响的无出租车机器把我们的食品和外卖送到门口，这种想法完全违反直觉。

然而，我们内心深处的想法是，这项技术到底有多安全。在目前的测试中，碰撞很少是由于技术故障或系统故障造成的。相反，它们是人类在没有警告的情况下改变车道，或者以伊莱恩 · 赫茨伯格 (Elaine Herzburg)为例，她在一次试点测试中试图在黑暗中过马路，被优步 (Uber)的自动驾驶汽车撞死。

说自动驾驶汽车技术会让我们的道路更安全是过于简单化了，在真正的自动驾驶汽车技术出现之前还有很长的路要走，开发者可以自信地称之为 “安全”。死一个人就足以证明这项技术并不是完整的 , 而且这场激烈的市场竞争正在吸引来自科技巨头、现有汽车制造商的投资 , 如果不正面解决该行业 “安全文化不足”的问题，数百家新的初创企业甚至电子公司可能会付出巨大代价。

斯坦 · 博兰 (Stan Boland)是自动驾驶技术公司的首席执行官，该公司为自动驾驶项目创建基于云的开发和安全保障平台。当被 Tech Wire Asia 问到，Uber 和 Tesla(后者的自动驾驶系统与 5 起死亡事故有关)等公司是否太急于进入现实世界的试验阶段时，他的回答直截了当 :“毫无疑问。”

安全挑战

在今天的控制测试中，我们能够看到的系统，比如 Waymo，可能大部分时间看起来都是完美的。在现实生活中，埃隆 • 马斯克 (Elon Musk)的汽车品牌去年卖出了 367,500 辆半自动汽车，有多少是坏消息? 但要让人工智能表现得和人类一样好，甚至比人类更好，即使不是不可能，也是极其困难的。

“作为人类，我们实际上很擅长开车，”博兰解释说。“在欧洲，一般每 15 万英里就会发生一次碰撞。那么，这对机器性能意味着什么呢?”

“让我们想象一下，我们以每小时 20 英里的速度在一个城市中行驶，我们每两秒钟做出一次决定 - 这意味着我们每 1000 万个决定中犯一个错误，就像深度神经网络这样的事情通常每百个决策都会犯一个错误，这种行为如今令人难以置信。”

博兰说，讨论一个可以进行类人决策的系统，相当于倡导一些复杂的东西，就像人工一般智能的圣杯一样 ;“我们真的必须非常聪明地使用我们训练和开发的方法来融合数据 ; 我们在上下文中使用搜索的方式。然后我们必须了解风险并将其传播到生产计划中，从而创建一个和人类一样安全的系统。

他继续说，" 不能轻松完成自动驾驶汽车安全的工作，如果这项技术不仅要被监管机构而且还要被社会接受，那么汽车业首先必须对能够产生并证明安全的框架和能力集建立深刻的理解。博兰说 :“我认为，很多这样的公司都太快把产品推出去了。”“我们必须在发展速度和安全之间找到平衡。”

取得平衡

找到自主控制进度的平衡是 The Autonomous 的使命。这是一个由奥地利自动驾驶安全软件平台公司发起的合作论坛，致力于通过开放式思想交流和讨论来塑造安全自动驾驶的未来。代表自动驾驶汽车行业新加入者的折衷组合，成员包括奥迪，大众，戴姆勒等汽车巨头； 英特尔，英伟达，ARM 等硬件和芯片制造领导者； 以及自主技术创业公司（如 Five 本身）。

与会者一致认为，安全性是阻碍自主汽车获得广泛认可的主要障碍，他们打破了这个本已高度收费、竞争激烈的行业的僵局，他们不认为单独作为一家原始设备制造商或技术公司是实现这一目标的明智答案。相反，可以分享投资、创新和研究，制定和商定发展框架和法律标准，寻求监管。

对传统汽车行业来说，实现互利的开放式创新并不是什么陌生的事情，对许多现在转向自动驾驶汽车技术的公司来说，这是最可行的方法。作为一个行业，汇聚在一起可以确保共享大量的知识和创新，从而克服行业最大的障碍，使一个生态系统更快地繁荣起来。

先小步走

开发和培训安全和有效的自动驾驶系统的大部分工作将包括测试轨道、受控道路试验，以及花费数千小时用于数据导向的场景建模和虚拟环境的创建，这些虚拟环境可以模拟天气条件、路标、不可预测的交通状况和成千上万的其他变量。但是，如果该行业缓和其急切性，并且对当今已在使用的技术采取小而自信的进步，那也将发生。

尽管全自动驾驶技术已经达到了 5 级，这一技术让我们充满了想象力，但这些系统现在在道路上也在不断发展。

如今，大多数新款高端汽车都拥有 2 级自动驾驶 ; 计算机可以从驾驶员手中接管功能，并且足够聪明，可以使用多个数据源调节速度和转向。像奔驰和雷克萨斯这样的公司已经开发出可以利用卫星导航数据控制方向、油门和刹车的车辆系统。更先进的系统——英伟达创造的 “2 级 +”——可以对外部环境做出反应，也可以监测驾驶者内部的疲劳程度，而奔驰即将推出一款 “可闭眼”的 3 级 s 级自动驾驶汽车。

开发安全的自主系统将是一个过程，它将在未来十年甚至更远的将来持续稳定地发展。但是总会有内在的风险，而我们只是在 “自动驾驶”之类的平台的带领下，对讨论和辩论进行了深入的探讨，以了解 “自动”在无人驾驶汽车中的含义，即测试的状态空间几乎是无限的。

博兰说 :“在真实世界和我们的测试环境之间总有一个验证差距，这个差距永远不会为零。”“事故会发生，但我们希望这些空隙足够小，可以装在像今天人类驾驶一样的信封里。”所以这里的事故率和我们人类驾驶一样，甚至更低。”