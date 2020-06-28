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LG 推出第二代真无线耳机 Tone+ Free，卖点是 “紫外线杀菌”

2020/6/28 16:40:10来源：威锋网作者：MarcusKei责编：远洋评论：

随着真无线耳机市场体量越来越大，更多厂商瞄准了背后的商机，推出许多功能各异的真无线耳机产品，标志性的有苹果的 AirPods、三星的 Galaxy Buds、索尼的「降噪豆」、Bose 的 SoundSport Free 等等。

LG 曾在 2017 年另辟蹊径地推出了一款主打「紫外线杀菌」的真无线耳机，但市场反应平平。但随着 2020 年初新冠肺炎疫情在全球范围的流行，公共卫生健康问题重新引起了公众的注意，而 LG 也顺势在最近推出了第二代 Tone+ Free 真无线耳机，「紫外线杀菌」仍是这一代的卖点之一。

LG 这一次推出的第二代 Tone+ Free 真无线耳机一共有两个型号，分别是售价 150 英镑（约合 1300 元）高端款的 HBS-FN6，以及相对亲民、售价 100 英镑（约合 870 元）的 HBS-FN4。

这两款真无线耳机采用了类似 AirPods Pro 的「杆」状设计，但不具备主动降噪功能，只拥有一个能放大环境音的模式让用户在佩戴时也能听清环境音。

第二代 Tone+ Free 真无线耳机的亮点仍然是内置了紫外线灯的充电盒，在充电过程中能对耳机本体进行消毒，官方宣称具备杀灭 99% 大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的能力

其他方面，第二代 Tone+ Free 真无线耳机支持触控操作，具备 IPX4 等级防水防尘等级，耳机单次充电能提供 6 小时续航，配合充电盒则能提供额外 18 小时的续航，基本和第一代一样。

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关键词：LG真无线耳机

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