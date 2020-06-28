京东方拟投资 132 亿元建设智慧系统创新中心与医院等项目

6 月 28 日讯，京东方发布公告称，拟投资 60 亿元于成都市高新西区建设京东方（成都）智慧系统创新中心项目；拟投资 48 亿元于重庆市两江新区建设京东方（重庆）智慧系统创新中心项目；拟总投资 24 亿元于江苏省苏州市吴江区建设苏州京东方医院项目。

据介绍，京东方（成都）智慧系统创新中心项目总占地面积约 344 亩，其中项目一期占地约 223 亩，项目二期占地约 121 亩。项目项下包括五大平台，软硬融合技术开发平台、新型材料与装备产业转化平台、产品与服务营销推广展示平台、国际人才交流与培训平台、开放的技术与市场合作平台，并设立新兴业务板块区域性总部。

京东方（重庆）智慧系统创新中心项目总占地面积约 106 亩，总建筑面积约 16 万平方米。围绕打软硬融合技术开发平台、新型材料与装备产业转化平台、产品与服务营销推广展示平台、国际人才交流与培训平台、开放的技术与市场合作平台，构建集技术开发、成果转化、产业孵化、人才交流、展示交易于一体的多维创新生态。

苏州京东方医院项目规划建设一家三级营利性综合医院，拟通过收购苏州市吴江经济技术开发区人民医院资产并改造的方式落地实施，其中项目拟收购标的占地面积约 117 亩，建筑面积约 15.2 万平方米，另包含机器设备及电子设备。