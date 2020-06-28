浙大教授：区块链应用人才缺口大，仅占需求量的不到 10%

6 月 28 日消息，浙江大学区块链研究中心常务副主任、浙江大学软件学院副院长蔡亮教授接受央视新闻频道采访，对我国区块链人才需求情况进行了分析解读。

今年，区块链技术人才的招聘需求旺盛。作为 “核心技术自主创新的重要突破口”，区块链技术今年和 5G、工业互联网、人工智能、云计算等一起，被纳入我国 “新基建”的范畴。根据预测，今年区块链的相关投资将达到上百亿元的规模，对研究领域提出了很多新需求。浙江大学软件学院副院长蔡亮告诉记者，浙江大学正在面向全球招募区块链技术研究的顶尖学者，此外，他们还以项目用人形式面向本科、硕士、博士应届毕业生，招聘区块链底层技术开发人员和应用开发人员，相关区块链产学研平台招聘 110 多人，目前仅到位 50 余人，人才缺口依然很大。

浙江大学区块链研究中心常务副主任、浙江大学软件学院副院长蔡亮表示，“今年新增了很多国家级项目，像中央网信办的境内区块链应用链上监管系统、科技部的国家重点研发计划等等，另外，今年地方政府和央企也落地了很多区块链的应用场景，例如智慧政务、数字身份、慈善捐助、商品溯源、司法存证、绿色能源等等，所以对于区块链研究型人才、底层开发人才、应用复合型人才的需求明显上涨。但是目前合格的存量区块链人才仅占需求量的不到 10%。

谈及应对巨大的区块链应用人才缺口的建议时，蔡亮表示，“目前，我们还没有区块链专业的毕业生，所以眼下要解决这么巨大的人才缺口，我们建议计算机、软件等相关专业通过岗位培训、尽快适应这个需求。长远来讲，我们还缺少高水平的区块链专业人才，按照教育部今年出台的《高等学校区块链技术创新行动计划》，各大高校也在加紧布局相关专业教育和课程培训体系，尽快填补我国区块链高级人才的缺口”。