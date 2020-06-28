苹果回应不出 iPad 版计算器和天气应用：做得还不够好

苹果软件主管克雷格 · 费德里奇近日回答了困扰 iPad 用户多年的问题：为什么 iPad 上没有官方的计算器应用和天气应用？

费德里奇在科技博主 Marques Brownlee 主持的 YouTube 问答视频中给出了做出上述两个决定的原因。

为什么没有 iPad 计算器应用

史蒂夫 · 乔布斯取消了苹果初代平板电脑中的计算器，因为它无非就是将 iPhone 应用笨拙地放大到 iPad 的大小。但这并不能解释为什么自 iPad 推出以来的十年中，该公司未能制作出合适的 iPad 计算器应用。

当周一在 WWDC 2020 上 iPadOS 14 揭开序幕时，用户仍然看不到计算器应用。费德里奇承认，苹果还没有开发出一款会让人们说 “这是最出色的 iPad 计算器应用”的应用。

苹果副总裁进一步解释说：“有些事情我们还没有做，因为我们想在那个领域做一件非常明显的事情。” “我们希望在我们能够做到非常非常好的时候去做。老实说，我们还没有努力做到这一点。”

他最后也表示，并没有放弃 iPad 计算器的想法，这一天可能会到来。

为什么没有 iPad 天气应用

许多人还对 iPad 的天气应用感到好奇。点按 iPad 上的 “天气”小部件，会导航到 “天气频道”网页。

费德里奇对缺失天气应用的解释与缺乏 iPad 计算器类似。他说：“扩展现有的天气应用很容易，但我们感觉，iPad 的最佳天气应用是什么？” “让我们先做到这一点再说吧。”