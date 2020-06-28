5G 又降价了！但这届消费者太难带

5G 商用一周年之际，国内 5G 建设在深度和广度上都有了跨越式发展。

6 月以来，三大运营商以及各个机构陆续亮出「成绩单」。比如，5G 在建设速度上，每周大约增加一万多个基站。2020 年年底，5G 基站或达 65 万个，覆盖广度触及地级市，部分县乡。在高度上，5G 信号覆盖已至世界最高峰珠穆朗玛峰。

此外，截至今年 5 月，三大运营商 5G 套餐用户数量已接近 1 亿，5G 手机出货量接近 6 千万部。尽管 5G 建设速度惊人，但这些数字并没有给 C 端消费者带来很直观的冲击。用户能真正切身地感受到 5G 商用带来的变化无外乎 5G 信号、速率、5G 套餐资费、5G 智能手机、以及智能手机的核心硬件 5G 芯片等几个方面。

618 前夕，为进一步降低普通消费者升级 5G 的准入门槛，三大运营悄悄开启了自 5G 商用以来的首次降价潮。

降价潮刚刚开始

三大运营商 5G 套餐资费基础、档位接近，以 128 元或 129 元起步，但本次降价的幅度略微有所差别。中国移动优惠折扣相对较大，以 5G 个人畅享套餐 128 档为例，折扣后价格 88 元，接近六九折，其它档位类似。

中国联通所有套餐优惠接近七折，最低档位 129 元 5G 畅爽冰激淋套餐折后 90 元；中国电信则大约为八折，129 元套餐折后 103 元。不只是运营商侧 5G 套餐资费下调，5G 智能手机厂商在 2020 年开年后，战火也从 2000-6000 中高档位蔓延至千元机档位。

华为畅享 20 Pro 系列、Redmi K30、Redmi 10X 系列、荣耀 Play4 系列等成为 5G 千元机的代表，像 Redmi K30、Redmi 10X 更已降至 1000 至 1500 元区间。预计 2020 年下半年将有更多款类千元机面世。

5G 千元机的出现标志着 5G 智能手机从技术到供应链开始走向成熟，同时，智能手机制造成本的下降，离不开核心组件 5G 芯片的支撑。2019 年，包括华为、高通、三星、联发科在内的厂商，先后推出中高端定位的 5G 芯片。今年开始，5G 芯片步入低端市场。

联发科推出中低端芯片天玑 800、820。不久前，高通推出面向低端市场的 6 系 5G 移动平台 690，继 2019 年年底发布高端骁龙 865、以及中端骁龙 765/765G 三款 5G 移动平台后，完善了 5G 芯片从高、中、低不同维度的覆盖。

5G 芯片价格战也打得格外激烈。年初，高通下调中端骁龙 765 芯片的价格，从 70 美元降低至 40 美元，比联发科天玑 1000 芯片成本价格 45 至 50 美元还要低，5G 芯片市场提前半年进入价格厮杀阶段。

但现阶段 5G 资费、手机、芯片的价格战还远远不够深入。

5G 套餐资费降价限制诸多，三大运营商对折扣套餐设置了合约期限。中国移动工作人员告诉极客公园，折扣套餐合约期限为 12 个月，解约需到线下门店办理并缴纳违约金。从 4G 套餐升级至 5G 套餐只能更换更高档位的套餐，不能平行升级。比如，之前 88 元 4G 套餐用户只能购买 158 元档位（折后 108 元）以上的 5G 套餐，不能购买 128 元套餐 (折后 88 元)。

电信分析师付亮对极客公园（ID：geekpark）说，「运营商 5G 套餐优惠和初期政策（老用户七折，新用户八折）无异，运营商还需进一步降低门槛。今年将会有两波降价节点，即将到来的新生开学，以及 10 月份的 60 万基站建成。」

另外，目前还有半数以上的 5G 手机厂商没有推出千元档位的 5G 手机。一位中移动员工认为，「5G 手机没有降到一千元以内，不能算 5G 千元机时代已经到来。」而 5G 芯片的价格，对入门级 5G 手机定价起着至关重要的作用。

产业链人士曾言，「如芯片价格上涨 40%-50%，那么手机价格将上涨近 60%」。JP Morgan 数据显示，5G 芯片是 4G 芯片价格的两倍。所以，不仅是 5G 套餐资费继续降低，未来，随 5G 基站覆盖率提高，5G 网络完善，5G 手机、5G 芯片还有更大的下探空间。

回顾 4G 时代，也大致经历了初期资费过高，提速降费，用户大规模迁移几个阶段，从推出到普及大约经历了三年时间。网络覆盖程度、电信资费、终端价格等均成为制约消费者迁移的重要因素。

消费者还想再等等

当前，5G 套餐的人数远远超过了 5G 手机用户数。而只有同时满足拥有 5G 套餐、5G 手机、5G 芯片才能算得上真正的 5G 用户。一位华为无线产品员工说，「4G 到 5G，带宽从 100M 到 1000M，但需要更换 5G 手机才能体验 5G 网络，4G 芯片不支持。估计是运营商推广，手机没换，套餐先换。」

可见，大部分用户依然处于观望之中，并不急于从 4G 升级至 5G 网络。极客公园随机采访了几位 4G 用户，原因各有不同。有的表示平时大部分时间处于 WiFi 环境，4G 足够用，没有迫切需求更换 5G。有的则刚换了 4G 手机，4G 用起来不错，近一两年内没有意愿换 5G 手机。有的则等待苹果发布 5G 新机。

消费者没有迫切的需求和动力升级 5G，更重要的原因在于，5G 除了网速更快，再无其他优势能够触动 C 端消费者。中国移动前董事长王建宙就一针见血地指出，5G 网络正快速建设，5G 终端也越来越多，价格在快速下降，但 5G 应用开发迫在眉睫，5G 的功能需要应用来实现。

5G 的优势主要集中于 B 端，如工业互联网、物联网、自动驾驶、智慧工厂等，在 C 端爆发取决于杀手级应用何时出现。2010 年美国第一部 4G 手机问世，Uber、视频通话、Snapchat 三年后才开始普及。2013 年底我国 4G 正式商用，改变人们交互方式的短视频应用，则出现在 4G 末期。应用的出现永远滞后。

况且，5G 网络的建设规模距离 4G 还差得很远。2020 年 5G 的基站数量仅达到 4G 基站总数的十分之一。5G 的频率特性决定了，5G 需要比 4G 建设更多、更密集的基站。在全国范围内，建成一张覆盖较好的网络，至少还需要两三年的时间。

所以，初期用户可能经常会出现 5G 信号不佳；不同地区 5G 信号强弱不同；交着 5G 套餐资费，却使用着 4G 网络等情况。使用体验不稳定，网络信号不能得到充分保证，消费者注定只能尝尝鲜，充当「小白鼠」。

这也是为何，大部分消费者还想再等等，不急于马上升级套餐、更换手机的原因。5G 换机潮、用户大规模迁移一定会到来，但不会是现在。