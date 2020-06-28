内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

韩媒：三星 Galaxy Fold Lite 明年推出，售价约 5800 元

2020/6/28 20:35:27来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 28 日消息 随着旗舰智能手机变得越来越贵 , 三星采取了推出高端机型 “精简”版本的战略，将价格降到了大多数用户更容易接受的水平。在推出 Galaxy S10 Lite 和 Galaxy Note 10 Lite 之后，该公司也将为 Galaxy S20 推出类似的版本。

三星可能会为 Galaxy Fold 推出类似的版本吗？根据韩国媒体 viva100 的报道，三星计划在 2021 年推出一款约 100 万韩元（约 5800 元）的 Galaxy Fold Lite。

这篇报道称，这款设备暂定名为 Galaxy Fold Lite，将于 8 月 5 日与 Galaxy Fold 2、Galaxy Note 20 和 Galaxy Z Flip 5G 一同亮相。不过，该机的上市时间会推迟到 2021 年。

价格的降低是否意味着 Galaxy Fold Lite 不会有外显示屏、复杂的摄像头和旗舰级的配置呢？目前还无法确定，但在铰链和可折叠显示面板等重要的部分上，三星可能将无法削减成本

IT之家了解到，三星在可折叠手机上全情投入，所以未来提供更多实惠的选择是非常有可能的，不妨期待一下。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    