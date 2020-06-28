韩媒：三星 Galaxy Fold Lite 明年推出，售价约 5800 元

IT之家 6 月 28 日消息 随着旗舰智能手机变得越来越贵 , 三星采取了推出高端机型 “精简”版本的战略，将价格降到了大多数用户更容易接受的水平。在推出 Galaxy S10 Lite 和 Galaxy Note 10 Lite 之后，该公司也将为 Galaxy S20 推出类似的版本。

三星可能会为 Galaxy Fold 推出类似的版本吗？根据韩国媒体 viva100 的报道，三星计划在 2021 年推出一款约 100 万韩元（约 5800 元）的 Galaxy Fold Lite。

这篇报道称，这款设备暂定名为 Galaxy Fold Lite，将于 8 月 5 日与 Galaxy Fold 2、Galaxy Note 20 和 Galaxy Z Flip 5G 一同亮相。不过，该机的上市时间会推迟到 2021 年。

价格的降低是否意味着 Galaxy Fold Lite 不会有外显示屏、复杂的摄像头和旗舰级的配置呢？目前还无法确定，但在铰链和可折叠显示面板等重要的部分上，三星可能将无法削减成本。

IT之家了解到，三星在可折叠手机上全情投入，所以未来提供更多实惠的选择是非常有可能的，不妨期待一下。