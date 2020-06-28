2020 年，索尼 PS5 扔掉光驱

最近游戏圈什么最火？《最后生还者 2》绝对当仁不让，开售 3 天内卖出 400 万份，创下新的 PS4 第一方游戏开售纪录。不过随之而来的也有巨大的争议，低到 4.6 的玩家评分和高达 94 的媒体评分之间的鸿沟也把这款游戏推上了风口浪尖。

这个势头甚至盖过了索尼前不久发布的 PlayStation 5。PlayStation 自诞生以来的 25 年里累计销量超过 4 亿，是有史以来最畅销的家用游戏主机品牌。而这次数字版的 PS5 成为了索尼第一款砍掉光驱的游戏主机，自然也是引来了热议。

光盘这股东风

《红楼梦》中有一句话，「但凡家庭之事，不是东风压了西风，就是西风压了东风。」在上个世纪，软盘绝对是盛极一时的移动存储设备，直到现在我家里还留着几张。但常用的 3.5 英寸软盘容量只有 1.4MB，存取速度慢且不稳定，后来容量更大也更稳定的光盘出现，这股东风理所当然压过了软盘那股西风，光驱也成为台式机和笔记本的标配。

在作为实体游戏载体方面，光盘的突围则略显艰难。上世纪八九十年代任天堂凭借畅销的 FC 和 SFC 成为游戏领域的绝对霸主，然而占到游戏价格 30-35% 的「权利金」和「委托生产费」让第三方游戏公司苦不堪言。在即将进入到光盘时代的时候，着手开发 N64 的任天堂又和合作伙伴索尼反目，于是初次涉足游戏行业的索尼决定独自开发主机。与任天堂不同，索尼大力扶持了第三方游戏公司，苦任天堂久矣的第三方纷纷为 PS 开发游戏。采用光盘作为游戏介质的 PS 容量更大，量大质优的游戏使它在次世代主机大战中胜出。后来索尼的游戏主机都用上了光盘，甚至 PSP 也采用了体积更小的 UMD，于是光驱也成为必不可少的硬件。

连任天堂 Wii 也用上了光盘

昨日东风，今日西风

就算你不玩游戏，也能从电脑上注意到，原来是必需品的光驱，现如今无论在什么体积的笔记本电脑上都几乎不见了踪影，即使是攒机的人也很有可能不会安装光驱。毕竟除了对安全要求极高的部门，在普通用户这里光盘确实已经没什么用武之处。

相比于大众对笔记本电脑没有光驱已经习以为常，玩家对于不带光驱的游戏主机接受度就没那么高了。虽然御三家游戏主机早就能够下载数字版游戏，但却一直保留着光驱。直到去年微软的纯数字版 Xbox One S 发布，光驱才第一次完全出局，今年索尼也不甘落后地在数字版 PS5 上拿掉光驱。

为什么要拿掉光驱？这背后当然是广大玩家每次购买数字版游戏投出的票，索尼互娱总裁 Jim Ryan 在接受采访时也表示很多消费者都只购买数字产品。既然如此，牺牲光驱来换取更薄的机身和更低的价格好像也不是什么坏主意。

数字版游戏哪里好？对于玩家来说，除了价格低，下载数字游戏要比实体游戏的快递运输时间快得多，开通各平台的会员之后不仅有专属游戏库，甚至还能每月免费领游戏，四舍五入就是在赚钱。对厂商来说，虽然数字版售价比实体版稍低一些，但只需要给平台分成，算下来其实收益更高了。

不止是游戏

但是这真的足够让光驱从游戏主机上消失吗？

就像老一辈人对于网络支付的不信任一样，从实体游戏时代过来的玩家也只有手握光盘的时候才有那种真真切切的「获得感」，看到游戏在桌上一字排开的成就感可不是虚拟游戏库能比的。作为实体游戏的衍生品，玩家之间的二手交易也是数字版无法实现的，对一款游戏失去新鲜感之后无论是和其他玩家交换游戏还是直接卖掉「回血」，这都比数字游戏冷冰冰地躺在游戏库里要好。对于数字版玩家来说，除非整体「改换门庭」，从索尼投奔微软或者任天堂，连主机带账号一起卖掉，不然买游戏的钱就相当于打了水漂。

除了游戏，一些游戏玩家也会用游戏主机来播放蓝光影音光盘，PS 系列对于光驱一向重视，当年 PS3 的蓝光播放功能甚至冲击了自己 DVD 销量。

图片来自 zavvi

十年前索尼在 PSP go 上进行过和数字版 PS5 相似的操作，取消了过去延续多年的 UMD 光碟机，用户只能通过自带的 16GB 存储和在线游戏商店来储存和获取游戏。但是对于 2009 年的游戏玩家来说，辛辛苦苦积累下来的不少 UMD 游戏光碟彻底废掉，还要忍受下载在线游戏时不够快的服务器速度，加上 16GB 看似不小实际却不够用的存储空间，种种不适应令玩家怨声载道。

十年后，当实体版游戏日渐式微、数字版游戏大行其道时，更快的下载速度搭配更大的存储空间看起来让索尼不会再重蹈当年的覆辙，而且双版本也给了用户充分的选择空间，这一切的一切看起来都是水到渠成。

不过对于从世嘉土星和初代 PlayStation 时代过来的老玩家来说，游戏几乎和光盘划上了等号，每次翻开厚厚的光盘包，都仿佛看到了当年小心翼翼地把光盘放进光驱的自己。

然而当新玩家在数字时代成长起来以后，靠老玩家情怀驱动的光盘和光驱会失去其存在的必要性，甚至云游戏也在挑战游戏主机的地位，到时候能永远留在玩家心中的可能也只有回忆了吧？