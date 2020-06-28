亚马逊买下自动驾驶创企 Zoox，马斯克：又跟风了

马斯克又一次炮轰亚马逊 CEO，在 Twitter 上说贝佐斯「跟风」（Jeff Bezos is a copycat）。

他第一次这么说，是在去年 4 月。当时，媒体报道亚马逊正筹划卫星互联网服务，计划将 3000 多颗卫星送入近地轨道。而马斯克旗下的 SpaceX 早在 2015 年就宣布了星链计划。

而这次让马斯克骂出「copycat」的，正是已经敲定的亚马逊对自动驾驶明星公司 Zoox 的并购案。

《金融时报》透露称，亚马逊此番收购是想组建起一支自动驾驶出租车队伍，和行业龙头 Waymo 展开竞争。

贝佐斯的意图

美国时间 6 月 26 日，亚马逊宣布，已经和 Zoox 签署了收购协议。这家成立于 2014 年的自动驾驶创业公司，将在亚马逊体系内独立运营。《金融时报》报道称，这项交易的价格超过了 12 亿美元。

6 年间，Zoox 累计融资 8 亿美元，还通过可转换债券获得了将近 2 亿美元的资金，估值高达 32 亿美元。腾讯还曾参与过投资。

可以说，亚马逊这次拿到了一个极大的折扣，买下了 Zoox 累积多年的知识产权，将近 1000 人的团队纳入麾下。

彭博行业研究分析师 Jiendra Waral 认为，收购 Zoox 可以帮亚马逊压缩运输成本，预计到 2025 年能节约超过 600 亿美元的费用。

值得一提的是，今年 3 月，因疫情肆虐，亚马逊的电商业务激增，给物流、人工等运营成本控制上带来了极大挑战。亚马逊运输费用猛增 49%，高达 109 亿美元。Q1 期内的运营利润（Operating Income）比去年的 40 亿美元少了 4 亿美元。自动驾驶或为亚马逊提供全新的交付手段，进而实现控制运输成本的目的。

同时，收购 Zoox 也能继续推进亚马逊「无人化」的进程。

早在 2012 年，亚马逊就以 7.75 亿美元收购了仓库机器人制造商 Kiva Systems（现 Amazon Robotics），目前在全球各地的仓库中共投放了数万台机器人。投资自动驾驶，将帮亚马逊建设物流无人化，包括干线物流、城配物流和最后一公里配送，进一步完成亚马逊仓储物流无人化的转型。

比肩 Waymo 的野心

这并不是亚马逊第一次盯上自动驾驶这条赛道。

2019 年 2 月，亚马逊参与了自动驾驶汽车公司 Aurora 价值 5.3 亿美元的融资。同年，亚马逊领投了电动汽车制造商 Rivian 价值 7 亿美元的融资，承诺提供 4.4 亿美元的资金，贝佐斯称已经向 Rivian 提交了 10 万辆电动卡车订单。

Waymo 近期宣布和 Volvo 合作，双方将会共同开发适用于网约车、本地物流车、卡车和私家车的自动驾驶汽车|视觉中国

我们回看 Zoox，业界曾将 Waymo、Cruise、Argo AI、Aurora 以及 Zoox 并称为硅谷自动驾驶「五大家族」，和其他「四大」相比，Zoox 更专注于开发面向 C 端的自动驾驶汽车，不仅开发自动驾驶软件，还要从零开始自行造车，最终提供 Robo-Taxi 叫车服务。

《金融时报》报道称，亚马逊是想组建起一支自动驾驶出租车队伍，和行业龙头 Waymo 展开竞争。但目前来看，收购 Zoox 仍不足以撑起亚马逊的野心。

《2019 年自动驾驶脱离报告》数据显示，去年 Zoox 的自动驾驶道路测试里程为 6.7 万英里，而 Waymo 高达 145 万英里。Zoox 的两次人工干预间行驶距离为 1595 英里，相比 2018 年有所下降。

另外，据加州公共设施委员会（CPUC）数据显示，最近一个季度中，Zoox 的载人行驶距离仅 52.85 英里，而 Waymo 的载人行驶距离高达 11.5 万英里。前几个季度，Zoox 的运营距离在 300 英里左右，而亚马逊收购的 Aurora 的载人行驶距离也不过 23.1 英里。

和 Waymo 相比，亚马逊显然还有很长的距离需要追赶。

自动驾驶太「烧钱」

Zoox 在 2018 年 7 月融得 5 亿美元之后，就不断传出负面新闻。从最开始公司联合创始人兼 CEO Tim Kentley-Klay 被董事会赶走，到 2019 年被特斯拉起诉 4 名前员工窃取特斯拉包含 WARP（物流软件平台）系统在内的大量商业机密和技术。

碰上今年初的疫情，Zoox 更是雪上加霜，宣布了 120 多人的裁员计划，涉及超过公司 10% 的在职员工。

Zoox 在测试自研的自动驾驶软件|视觉中国

另外，自动驾驶创业公司极其「烧钱」，已经成为业界公认的事实。

从 Pitchbook 公布的数据来看，这些公司月均「烧钱」160 万美元，是金融科技、医疗健康公司的 4 倍之多。而计划从零开始造车，专注 C 端的 Zoox 显然比其他公司更需要资本的长期「输血」才可能扛得住一个又一个的考验。

而抱团取暖，已经成为自动驾驶公司和车企的共识。Cruise 被通用汽车收购，Argo AI 被福特汽车收购，而 Waymo 已经和日产雷诺、FCA、沃尔沃、丰田成为合作伙伴。

与此同时，部分车企搁置了相关的自动驾驶项目。6 月 22 日，宝马和梅赛德斯 - 奔驰发布联合声明，称「将暂停双方在自动驾驶技术的合作」。它们表示开发自动驾驶共享平台比他们预期的更复杂和昂贵，鉴于当前的经济状况，这个合作并不恰逢其时。而一年前，这两家巨头曾提出要在 2024 年销售 L4 级自动驾驶汽车的「宏大目标」。

但亚马逊这次买下 Zoox，也许会给其他巨头施以「无形的压力」。比如，沃尔玛会不会因此跟进买下 Nuro？这些需求方的进场是乐观的信号，这或许能在一定程度上加速自动驾驶的商业化。