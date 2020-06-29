微软官方实锤！这就是下一代 Win10 开始菜单

近日微软在 “脸书（Facebook）”上分享了一组新版 Win10 效果图，与之前的效果图不同，此次带来的是一组开始菜单截图，配合全新的紫色渐变壁纸，完成度很高。接下来，咱们就一起来看一看。

微软在脸书（Facebook）上分享的一组 Win10 效果图

1. 磁贴

磁贴是很多人都关心的一个话题，之前曾有传言，微软将在下个版本中彻底 “砍掉”磁贴。然而从此次的预览图来看，磁贴并未取消，甚至也看不出有什么明显的变化。和现版一样，新版依旧将磁贴分成了动态磁贴（Live Tiles）和静态磁贴两大类，用以匹配不同类型的 APP。

动态磁贴仍未取消

动态磁贴分成文字、图片两种形式，但与现版一个很重要区别是，新磁贴采用了纯色背景，而非现版的色块。从视觉感受上说，改版后的磁贴的确要比现版更加清爽和干净。尤其在和第三方应用混搭在一起时，这种感受更加明显。

现版开始菜单色块很花哨

2. 匹配新图标

去年年初，微软曾对 Win10 以及 Office 程序进行了一次大规模图标更新，更换了更加符合 Fluent Design 的微立体风格。然而与预览图的高大上相比，实际效果多少有些差强人意。这其实也并非都是新图标的锅，而是现版中磁贴底色的缘故。

看着很高大上的新图标，实际的效果却……

Win10 的磁贴可以更换底色（通过设置→个性化→颜色调整），但却不能覆盖所有磁贴。也就是说，即便你设置了个性化色彩，仍然会有一部分磁贴保留原有的 “Win10 蓝”。

此外，这个 “颜色”也并非磁贴专属。出于影响阅读考虑，Win10 并不允许我们将这个颜色设得很亮或很暗。种种限制同样也在一定程度上，降低了磁贴底色设置的灵活性。

标志性的 “Win10 蓝”大大抵消了新图标带来的惊艳感

从新版菜单截图来看，微软似乎正筹划将所有的磁贴底色改为统一。目前我们能够看到两种配色逻辑，分别是浅色系和深色系，这可能意味着未来 Win10 磁贴将能够自适应系统的明 / 暗主题，而非现版这样每次都要手工调整。

除此之外，统一的底色也更能凸显 Fluent Design 的图标主题，让整体系统颜值更上一层。

新版菜单总共提供了两种磁贴底色

3. 应用列表取消底色

除了磁贴底色的变化之外，新版菜单还取消了应用列表底色，这同样也是老版图标的遗留问题。由于之前的 Win10 图标都采用白色，因此必须要有一个底色作为衬托。而更换了全新的图标之后，这个底色已经没有实际意义，取消也是顺理成章的事。

新版列表取消了底色

从截图效果来看，新版应用列表相比旧版更加简约。取消了底色的列表，除了更匹配新菜单的整体调调外，也更好地展现了新版图标的色彩风格。整个逻辑其实和之前亮相的 Windows 10X 比较接近，从这一点上说，这很可能也是微软未来 UI 设计的主要方向。

总结

目前这只是微软在 Facebook 上释放的几张截图，并没有说明具体发布时间。但从之前透露出来的消息看，这很可能就是明年 Win10 21H1 给我们带来的最大惊喜。不出意外的话，今年年底应该就能与我们见面！（预览版）

传言新菜单可能最早于今年年底面世，你期待吗！