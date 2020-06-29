内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>软件之家>软件快报

Linux Mint 20 正式版发布：代号「Ulyana」，基于 Ubuntu 20.04

2020/6/29 8:24:24来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：懒猫评论：

Linux Mint 20 正式版现已发布。最新版本的操作系统随附 Linux 内核 5.4，并基于 Ubuntu 20.04。Linux Mint 20 是一个长期支持版本，将一直支持到 2025 年。用户可以在三种桌面环境中进行选择 - Cinnamon（4.6），MATE（1.24）和 Xfce（4.14）。

image.png

同时 Linux Mint 20 还附带了一个名为 “Warpinator”的新程序。Warpinator 是一个允许通过网络共享文件的应用程序，被描述为 Giver 的现代继任者。

Linux Mint 首席开发人员 Clement Lefebvre 表示，“ Warpinator" 是 Giver 的重新实现。对于小规模工作团队而言，仅仅为了在数台机器之间共享文件而大张旗鼓配置服务器端（FTP、NFS、Samba）有点多余，有了 Warpinator，Linux Mint 20 就可以实现本地网络的轻松文件共享。”

新版本还为 NVIDIA Optimus 和 NVIDIA ON-Demand 配置文件提供了更好的支持，系统托盘部分在三个版本的 Linux Mint 中也都得到了额外的完善。

此外，Lefebvre 还指出：“我们还必须做出一些艰难的决定。将新的 Mint-Y 颜色推迟到 Linux Mint 20.1 为止、将 Grub 菜单更改为始终可见。并删除了 Grub 主题，该主题在此版本中阻止了 Linux Mint 20 在特定笔记本电脑上启动。”

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Linux Mint

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    