Linux Mint 20 正式版发布：代号「Ulyana」，基于 Ubuntu 20.04

Linux Mint 20 正式版现已发布。最新版本的操作系统随附 Linux 内核 5.4，并基于 Ubuntu 20.04。Linux Mint 20 是一个长期支持版本，将一直支持到 2025 年。用户可以在三种桌面环境中进行选择 - Cinnamon（4.6），MATE（1.24）和 Xfce（4.14）。

同时 Linux Mint 20 还附带了一个名为 “Warpinator”的新程序。Warpinator 是一个允许通过网络共享文件的应用程序，被描述为 Giver 的现代继任者。

Linux Mint 首席开发人员 Clement Lefebvre 表示，“ Warpinator" 是 Giver 的重新实现。对于小规模工作团队而言，仅仅为了在数台机器之间共享文件而大张旗鼓配置服务器端（FTP、NFS、Samba）有点多余，有了 Warpinator，Linux Mint 20 就可以实现本地网络的轻松文件共享。”

新版本还为 NVIDIA Optimus 和 NVIDIA ON-Demand 配置文件提供了更好的支持，系统托盘部分在三个版本的 Linux Mint 中也都得到了额外的完善。

此外，Lefebvre 还指出：“我们还必须做出一些艰难的决定。将新的 Mint-Y 颜色推迟到 Linux Mint 20.1 为止、将 Grub 菜单更改为始终可见。并删除了 Grub 主题，该主题在此版本中阻止了 Linux Mint 20 在特定笔记本电脑上启动。”