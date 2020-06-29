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意外！2020 年的 Linux 内核仍为苹果 Macintosh II 修复驱动

2020/6/29 8:42:45来源：开源中国作者：局长责编：懒猫评论：

Linux 内核正在对其驱动程序进行一些修复和改进工作，以更好地支持 Macintosh II 系统上的 Apple Desktop Bus（苹果桌面总线）。

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隔一段时间就能看到 Linux 内核驱动对 Apple PowerBook 100 系列产品支持的改进。近日，开发者 Finn Thain 提交了一组改进内核 via-macii 驱动程序的补丁，其中包含对该驱动程序的 “所有已知 bug 的修复 "。

via-macii 驱动程序用于在 Macintosh II 的系统上支持 ADB (Apple Desktop Bus)。Apple Desktop Bus 是苹果在 80 年代后期和 90 年代使用的专有接口（不是 PS/2 接口），用于将键盘和鼠标等设备连接到系统。

Finn 提交的 9 个补丁修复了 Linux 内核中支持 Macintosh II ADB 驱动的所有已知错误。

为了保证代码的质量，开发者除了在 QEMU 内对代码进行测试外，这个驱动事实上还在真实的硬件环境中进行了测试。开发者在 Apple Macintosh Centris 650 上进行了测试，这台诞生自 1993 年的电脑时钟频率为 25MHz，配备 4~24MB 的内存，80~500MB 的硬盘，以及其他当时领先的功能。

如果现在还有使用 Macintosh II 系统的用户，在使用时遇到有关 Apple Desktop Bus 的错误，并且如果 Linux 内核能及时完成审查代码的工作，那么上面提到的补丁对于 Linux Kernel 5.9 来说十分重要，它也将被标记为会向后移植到 Linux 5.0+ 版本的稳定内核中。

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关键词：Linux

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