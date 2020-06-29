瑞幸咖啡放弃抵抗：万店目标终搁浅，6 次熔断结束 “最后一舞”

这一次，瑞幸咖啡选择放弃抵抗。

6 月 26 日美股盘前，瑞幸咖啡宣布，撤销召开听证会的请求，不再寻求推翻纳斯达克要求公司退市的决定。第二天，瑞幸咖啡官方微博发布声明称，公司将于 6 月 29 日在纳斯达克停牌，并进行退市备案。

同时，瑞幸咖啡表示，在国内消费市场方面，瑞幸咖啡全国 4000 多家门店将正常运营，近 3 万名员工仍将一如既往的为用户提供优质产品和服务。

成立 19 个月火速上市，上市 13 个月便退市，瑞幸咖啡在资本市场留下了一个尴尬的记录。从收到第一份退市通知到现在，一个多月的 “挣扎”过后，瑞幸也不得不面对翻不了身的现实。只是，退市不是终点，等待瑞幸和陆正耀等人的还有新一轮的考验和审判。

瑞幸咖啡的最后一舞—盘中 6 次熔断

在此次正式官宣退市之前，瑞幸咖啡已经两次收到纳斯达克的退市通知。第一次是在 5 月 19 日晚间，瑞幸咖啡被要求从纳斯达克退市。对此，瑞幸咖啡计划在纳斯达克摘牌前举行听证会。5 月 20 日凌晨，瑞幸咖啡董事长陆正耀发布个人说明称，纳斯达克不等最终调查结果就要求公司退市，出乎意料，对此个人深感失望和遗憾。

之后，在 6 月 23 日，瑞幸咖啡发布公告称，因公司未能提交截至 2019 年的年度报告，公司收到纳斯达克交易所的退市通知。对此，瑞幸咖啡的解释是，因新冠肺炎疫情导致的财务报表编制流程延迟以及先前披露的内部调查悬而未决，公司无法提交年度报告。目前看来，这份年度报告瑞幸是提交不了了。

4 月初，瑞幸咖啡 “自爆”后，股价大跌超 7 成。一个月后瑞幸咖啡复牌，股价涨跌不定，单日涨幅最高超过 50%。翻看某些炒股软件，底下的留言纷纷是佩服入场的投资者。或许，在那些人的心中，对瑞幸还抱有一丝希望，如果听证会能够有逆转，就是抄到了。只是，天不遂人愿，瑞幸咖啡在听证会之前就先投降了。

6 月 26 日美股盘前，瑞幸咖啡发布公告称，撤销召开听证会的请求，不再寻求推翻纳斯达克要求公司退市的决定。

就在 26 日官宣撤销召开听证会的请求之后，瑞幸咖啡股价开盘后大幅跳水，最大跌幅一度超过 60%，并连续 6 次触发熔断。具体来看，当天 21：32 分，瑞幸咖啡盘中触发熔断，恢复交易后跌 23%；21：39 分，瑞幸咖啡盘中第二次向下触发熔断；21：47 分，瑞幸咖啡三次熔断；21：52 分，瑞幸咖啡触发盘中第四次熔断；21：57 分，瑞幸咖啡触发第五次熔断；22：04 分，瑞幸咖啡第六次触发熔断，不同的是，这次是向上触发熔断。

相比较两个多月前的那个夜晚，瑞幸咖啡输得更惨，股价在上市的最后一天交易中创下了上市以来的新低。这一次，不会有人再对瑞幸抱有侥幸心理，瑞幸也在用数据告诉投资者，赌徒的心不能有，想在这里捡漏是永远不可能的。

截至美股 6 月 26 日当天收盘，瑞幸咖啡股价报收于 1.38 美元 / 股，跌幅为 54%，市值跌至 3.47 亿美元。讽刺的是，就在今年 1 月中旬，瑞幸咖啡股价还创下了上市以来的新高—51.38 美元。

瑞幸的万家开店目标要暂时搁浅了

互联网的出现，变革了传统行业，颠覆了人们的认知，也引来一部分人的质疑。在拼多多、趣头条火速上市之后，瑞幸咖啡成立不到两年便在美股成功挂牌上市，创下最快上市记录。从诞生到现在，“快”成为瑞幸咖啡发展的关键词，当然，这里也包括退市快。

从当时的信誓旦旦，到现在的 “认怂”，瑞幸咖啡放弃听证会的请求其实也不难理解，因为瑞幸自己也知道翻身的可能性极低。毕竟，在此之前，瑞幸已经公开承认了自己的财务造假行为，而听证会更像是一个幌子，寄希望于这一个月时间能够为自己争取更多的同情分。

与此同时，瑞幸咖啡放弃听证会，也有可能是不愿意在听证会上披露更多造假的内幕，到时候连最后的一丝尊严都将无存。相比较下，“自愿”退市看起来更体面一些。

值得注意的是，瑞幸退市并不代表着国内就喝不到瑞幸咖啡了。在公告中，瑞幸咖啡指出，全国 4000 多家门店将正常运营，近 3 万名员工仍将一如既往的为用户提供优质产品和服务。看到这，不得不说，一手好牌，最后败在了瑞幸的虚荣和贪心上。

2017 年 10 月底，瑞幸咖啡在开设了第一家门店之后，就开始了蒙眼狂奔。今年年初，瑞幸咖啡对外公布了 2019 年运营数据，直营门店数达到 4507 家，已成为中国最大的咖啡连锁品牌。此前，瑞幸咖啡创始人钱治亚更是表示，2021 年底，瑞幸咖啡的门店战略目标将达 10000 家。不过，照目前的情况看来，瑞幸咖啡万家门店的目标要搁浅了。

从成立到现在，瑞幸的最大竞争力似乎就是烧钱，别人花一块，它要花两块，只要能够提高开店速度，花多少钱都不在话下，这点在成立初期尤为明显。但是，现如今瑞幸即将退市，资本市场也没钱可拿，还有可能面临着高额的索赔，能够将国内 4000 余家店面运营好就很不错了。而在多方压力之下，未来瑞幸咖啡的实体店也很有可能将会易主被收购。

“我们并不关注这些，目前还未接到变动的通知”，瑞幸咖啡绿地金融城店的员工告诉 TechWeb。从对当天进店消费顾客的了解来看，当前瑞幸咖啡仍旧在推送一些优惠券，加上味道还不错，很多用户依旧会选择瑞幸，而不会因为其财务造假的问题而弃用。同时，可能是瑞幸退市消息是在端午假期的原因，此次的变动并未引起消费者的集中消费支持。

此外，就在 6 月初，瑞幸咖啡位于武汉市江岸区沿江大道的 “江豚守护”咖啡主题店正式开业，并且还推出了当季多款新品，不知道，这又会不会是瑞幸最后的倔强呢。

瑞幸的终局仍存变数

如果退市就能抹去此前犯下的造假错误，那么也太便宜瑞幸了。据 TechWeb 了解，在退市之后，瑞幸咖啡仍将面临着来自投资人的集体诉讼，陆正耀等高管也有可能面临着刑事责任。

同时，此前在 4 月 3 日，中国证监会就发布声明称，高度关注瑞幸咖啡财务造假事件，对该公司财务造假行为表示强烈的谴责。中国证监会表示，不管在何地上市，上市公司都应当严格遵守相关市场的法律和规则，真实准确完整地履行信息披露义务。中国证监会将按照国际证券监管合作的有关安排，依法对相关情况进行核查，坚决打击证券欺诈行为，切实保护投资者权益。

两个月过后的今天，不知道陆正耀是否还能说出那句 “元气满满”？

对于瑞幸咖啡和陆正耀来说，退市是板上钉钉的事情，但是如何走好退市之后的路，以及如何将自己的责任降到最低，成为当前内部的矛盾点。从此前瑞幸咖啡发布的公告中也可以看出，公司还未正式摘牌，内部先乱了起来。

6 月 19 日，瑞幸咖啡发布公告称，公司将于 7 月 5 日召开特别股东大会（EGM），讨论包括解除董事长陆正耀的董事任命等公司董事会改组问题，解除黎辉、刘二海的董事任命，以及解除独立董事 Sean Shao 的任命。值得注意的是，Sean Shao 是负责调查造假事件的特别委员会主席。

随后，在 6 月 26 日，瑞幸再发公告，称将在 7 月 2 日举行董事会会议，商讨罢免陆正耀董事长一职，罢免建议由特别委员会提出。

相关人士指出，陆正耀与特别委员会对抗、重组董事会是在自救。此前，据财新报道，一位接近监管人士表示，有关单位已掌握了瑞幸董事长陆正耀对于公司财务造假的指令性的电子邮件，陆正耀将被公诉，极有可能面临刑事追责。

瑞幸退市之后将走向何方？造假事件的调查结果又将会如何收场？7 月 2 日和 7 月 5 日的两场会议，将告诉我们答案。

不管怎样，闹剧之后，还是希望瑞幸能够体面离开，别在大洋彼岸丢人。就像一位瑞幸员工留言的那样，“身为仅剩的元老，我会保持信心，望温柔相待。”