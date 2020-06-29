开发者为 Linux 添加了一系列 RISC-V UEFI 支持补丁

今年早些时候 Linux 中的 UEFI 代码已经进行过清理，随后一系列 RISC-V UEFI 支持的早期补丁被提出，形成了更为全面的补丁集，用于在 Linux 下启用 RISC-V 的 UEFI 支持。近日则又有开发者提交了一系列补丁，解决了大量问题的同时为 Linux 下支持 RISC-V UEFI 新增了一些新的能力。

开发者 Atish Patra 来自西部数据，他在上周四提交了 11 个补丁，根据他的介绍，补丁 1-6 是准备性修补程序，可修复一些通用的 efi 和 riscv 问题；补丁 7-9 增加了对 RISC-V 的 efi stub 支持，并已在四月份提交审核；补丁 10 重命名了 arm-init，以便可以在不同的代码中使用该基础；补丁 11 则为 RISC-V 添加了运行时服务。

总结起来，这一系列补丁的主要贡献在于：

添加了完整的 ioremap 支持。

添加了 efi 运行时服务支持。

修复了 mm 问题。

目前补丁已在 Qemu 上使用 U-Boot 中的 bootefi 命令进行了验证，在 RISC-V 32 位与 RISC-V 64 位上都通过测试。不过 RISC-V 上 EDK2 代码的某些问题仍在解决中，主要是 SPI 与网络驱动相关的问题。

这一系列补丁打在 Linux 内核 5.8-rc2 上，目前还处于 PR 状态，等待代码审核，如果解决了相关问题，并且最终被接受，那么在 Linux 5.8 发布的时候应该能够看到。