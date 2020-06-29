内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

开发者为 Linux 添加了一系列 RISC-V UEFI 支持补丁

2020/6/29 10:47:37来源：开源中国作者：oschina责编：懒猫评论：

今年早些时候 Linux 中的 UEFI 代码已经进行过清理，随后一系列 RISC-V UEFI 支持的早期补丁被提出，形成了更为全面的补丁集，用于在 Linux 下启用 RISC-V 的 UEFI 支持。近日则又有开发者提交了一系列补丁，解决了大量问题的同时为 Linux 下支持 RISC-V UEFI 新增了一些新的能力。

开发者 Atish Patra 来自西部数据，他在上周四提交了 11 个补丁，根据他的介绍，补丁 1-6 是准备性修补程序，可修复一些通用的 efi 和 riscv 问题；补丁 7-9 增加了对 RISC-V 的 efi stub 支持，并已在四月份提交审核；补丁 10 重命名了 arm-init，以便可以在不同的代码中使用该基础；补丁 11 则为 RISC-V 添加了运行时服务。

总结起来，这一系列补丁的主要贡献在于：

  • 添加了完整的 ioremap 支持。

  • 添加了 efi 运行时服务支持。

  • 修复了 mm 问题。

目前补丁已在 Qemu 上使用 U-Boot 中的 bootefi 命令进行了验证，在 RISC-V 32 位与 RISC-V 64 位上都通过测试。不过 RISC-V 上 EDK2 代码的某些问题仍在解决中，主要是 SPI 与网络驱动相关的问题。

这一系列补丁打在 Linux 内核 5.8-rc2 上，目前还处于 PR 状态，等待代码审核，如果解决了相关问题，并且最终被接受，那么在 Linux 5.8 发布的时候应该能够看到。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Linux

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    