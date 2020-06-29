一厕难求！NASA 悬赏三万五千美元，只为一个能在月球上用的马桶

如今逐渐步入智能生活时代，智能化产品也逐渐普及到我们生活中，比如文摘菌之前介绍过的智能马桶，不仅可以识别大便监测你的生活状况，还可以识别肛纹辨别不同身份。

随着马斯克 SpaceX 的 Dragon 飞船实现载人升空，我们也到了考虑在其他星球如何解决如厕需求的时候了。

在技术逐渐发展之下，NASA 此前就表示，预计将在 2024 年将宇航员送上月球，但是在月球执行任务期间，宇航员的 “人生大事”也耽搁不起啊。

于是，NASA 组织了一个比赛，专门让你来设计供月球使用的马桶，是的，每个人都可以参加这项比赛，不仅如此，NASA 还慷慨地提供了 35,000 美元的奖金，最高奖金为 20,000 美元，第二和第三名分别获得 10,000 美元和 5,000 美元，截止日期 8 月 17 日，获奖结果将在 10 月宣布。

不过，可不要以为设计一个月球上的马桶只是把地点从地球变了月球这么简单，由于月球的重力约为地球的六分之一，在设计时就必须考虑空间的微重力或 “零重力”的情况，以及如何更好地与宇航员在月球上的任务进行结合。



安装空间上，用作参考的是，国际空间站上的厕所大约只有一个壁橱大小，因此这个月球马桶在地球上的体积应小于 0.12 立方米，重量应小于 33 磅。

在使用周期上，这个月球马桶还需要能够支持 2 名宇航员使用 14 天，并支持将这些 “废物”转移到仓库或车外再处理。

根据 NASA 官方设计指南，除了要考虑到男女宇航员的性别差异外，马桶的设计还必须要符合节水原则，并 “保持着陆器内的原始环境没有异味和其他污染物”。

指导方针上还写道：“奖励积分将授予那些可以捕获呕吐而无需机组人员将头放在厕所的设计。”

马桶还要易于清洁和维护，两次使用之间的周转时间应为五分钟或更短。与普通浴室风扇相比，马桶需要使用不到 70 瓦的功率并要产生更少的噪音。

怎么样？大概的规则和设计要求都已经了解了，朝着奖金挑战吧！

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