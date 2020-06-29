波士顿动力拟为 Spot 装机械臂，叠衣取快递放着它来，几个月内产品化

刚刚宣布面向全美企业开卖的机器狗 Spot 又升级了！这次，波士顿动力准备给狗子装上一只机械手臂。

前几天宣布发售 53 万一只的 Spot 的时候，广大网友就呼唤着能不能把狗子带回家撸，让机器狗帮我洗衣做饭，现在，这个愿望有望成真了。

近日，波士顿动力公司创始人 Marc Raibert 分享了对 Spot 的未来展望。他表示，不出几个月，公司将开始向对移动操纵系统感兴趣的企业客户出售配备有机械臂的 Spot。最终，该公司希望将 Spot 推广到家用市场，甚至可以洗衣做饭照顾人类。

安上机械臂的 Spot=鸵鸟？？？

先一起看看装上机器臂的 Spot 长啥样！

Spot 的正面、背面和侧面均设有摄像头，可帮助其进行导航、自动行驶、全方位移动、上下楼梯以及穿越各种地形，每小时速度大约 3 英里，差不多相当于人类的步行速度。

它甚至还具有工程师所说的 “鸡头”模式，也就是说，其机械臂的运动可以与身体脱钩，从而在身体运动时仍能保持机械臂的稳定姿态。

是时候展现真正的技术了！给你瞅瞅什么叫 “头不动我动”。

话说安上 “鸡头”的 Spot 突然就不那么可爱了，完全不像是只狗子，这分明就是一只鸵鸟啊。

虽然有了机械臂的 Spot 可能颜值急剧下滑，但是非常实用啊！这种可拆卸的手臂配件对于 Spot 来说可太重要了。

而且波士顿动力也是认真的，Raibert 说：“未来的几个月内我们将为 Spot 安装机械臂。我们已经设计好了原型，只是还没有将其产品化。一旦机器人装了手臂，它就会变成一个移动操纵系统。这确实为机器人的用途开辟了广阔的前景。我相信，相比目前工厂里固定的自动化机械装置，这种可移动性将使机器人具备更大的灵活性。”

我超灵活的哦~

如果家里地面太滑 (都是香蕉皮)，一不小心滑倒可怎么办？就像这样👇

有了机械臂，再也不怕摔倒了。优雅的摔完，小手一扶，还能优雅的起来。

未来有望带 Spot 回家干活了！能递水、扔垃圾的那种

Raibert 表示，“我们还有一个项目，相信你们中的很多人都会非常感兴趣，就是打扫房屋。”

就像这样👇Spot 使用其视觉系统可以识别房间里随地乱放的孩子们的衣服，并且将衣服捡起放入洗衣篮中。

“尽管现在的 Spot 还不适合家庭使用，但终有一天它会的。”Raibert 说。

Spot 已经能够自行进行这种衣物清理，而无需工程师指导，它可以依靠云端计算机视觉来确定其正在查看对象是否应该放入洗衣篮中。

如果你渴了，还可以召唤你的神兽给你送水

试想一下，你坐在沙发上，看着你的 Spot 羞涩的伸出小手，试探地给你送来啤酒。看这岁月静好的样子，是不是瞬间就想抱一只回家！

然而事实是这样的 Spot：愚蠢的人类，我只是在逗你玩，才不给你呢。

Spot：在争抢之中，主人竟不小心把易拉罐拽开了，主人一气之下愤怒离开，我一时激动，哎呦没站稳。

当然了，这是 2016 年的测试视频，现在的 Spot 应该没这么调皮了。

除此之外，Spot 还可以当个 “短距离快递小哥”来运送包裹，比如快递运输的最后 50 米可以完全交给它。（这是真正的 Spot，我们经常看到的黄色 Spot 是它的弟弟 Spot mini）

尤其是疫情期间，全球都提倡无接触配送。Raibert 说，“当我拿到一个包裹时，我又不认识快递员，因此我会担心他是否洗干净了手，是否戴口罩等等，我甚至都不想靠近他。但如果是机器人来送货，那不是就不用担心了吗？”

除了这些，有了机械臂还能干啥呢，比如我们在早前的 Spot 宣传片里看到的，它可以帮你开门：

可以让它执行一些简单的操作，掰个开关完全没问题👇

如果楼下没有邻居，你就可以让它帮你拖床👇当然，如果有邻居也不是不可以，只要不怕被邻居找上门就行，毕竟这声音 ...

可以看到，目前波士顿动力在家庭场景中对带有机械臂的 Spot 做了不少测试，等未来真正面向家庭售卖之时技术应该会更加纯熟。

和有想法的人一起工作，构建 Spot 生态平台

波士顿动力目前发售的 Spot 尽管附赠有 Spot Explorer 开发人员套件，包括 1,650 美元的充电器到 34,570 美元的激光雷达和摄像系统，一应俱全，但是狗子的四条腿目前还只是用来做支撑。多年来一直备受关注的机械臂并没有被包含进这次的附加包。

目前，波士顿动力的客户大多使用 Spot 来替代员工进行一些危险的工作，从而保护员工免受伤害。不过 Raibert 设想，未来 Spot 可以用于照顾残疾人和老年人，并帮助完成日常家务。他还强调，波士顿动力希望和其他公司一起来构建 Spot 生态系统。

尽管现在企业在购买 Spot 时的购买条款显示：“Spot 是一款了不起的机器人，但它并没有被认证为可以安全在家使用，也没有打算在孩子或其他不了解其操作危险的人附近使用。”

Raibert 说：“我们的想法是，将 Spot 作为这个生态平台的一部分，这样我们就不需要进行所有的开发，而是与那些有自己想法的人一起工作。”