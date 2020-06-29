iOS 14 的推出，意味着苹果公司应用程序的理念正在改变

近日，苹果公司在 2020 年的全球开发者大会发布了 iOS14，该操作系统主要是去年 iOS 13 的后续产品。





正如 iOS 13 一开始并不顺利，在发布时进行了多次软件更新。iOS 14 的预览版包括对 iPhone 主屏幕的重大重新设计、图片中的视频、更好的小工具、名为 App Library 的自动组织应用程序的新方法，以及新的 Siri 界面。除了这些功能之外，苹果还推出了一款新的翻译应用，可以用 iPhone 解锁汽车，以及一项名为 Back Tap 的辅助功能，通过点击 iPhone 背面来进行截屏、滚动等操作。



iOS 14 的新功能主要集中在主屏幕、今日视图和通知上，其应用程序的理念正在改变。在 iOS 14 之前，有一些应用程序和小部件，它们基于您安装的应用程序，可在 “今日视图”页面上找到。现在，当你需要一个你没有的应用的功能时，有第三个表单叫做 App Clips。

iOS 14 的开发版本目前可以下载，7 月份将发布一个公开测试版。iOS14 的最终版本将在秋季，可能会与传闻中的 iPhone12 同时发布，这将是 iPhoneSE 4 月份发布以来的首款新的 iPhone。

iOS 14 应用程序库使你的 iPhone 主屏幕更易于管理

自 2007 年推出以来，iPhone 的主屏幕除了审美变化外，基本保持不变。在 iOS 13 中，iPhone 是迫使应用程序从屏幕左上角以填充的方式来组织和移动应用程序，但这可能会相当乏味。

iOS 14 中的应用程序库是主屏幕上的一个新页面，可以自动将所有应用组织到一个视图中。因为它提供了几种不同的方式来分组和导航手机的应用程序，而不仅仅局限于当前这种受到欢迎的应用程序布局。

很好的一点是，应用程序库通过对应用程序进行分类，将应用程序捆绑到组应用程序中。例如，Facebook 和 Twitter 这样的应用程序将被分组到一个名为 Social Apps 的文件夹中。如果您对使用应用程序库页面不感兴趣，则仍可以使用当前的方式组织应用程序。

同样值得注意的是，你将能够隐藏应用程序的页面，这对于将那些你不经常使用的应用程序组合到一个地方这时候就很好。

iOS14 中的小部件可以固定、调整大小和堆叠

有了 iOS 14，苹果重新设计了 iOS 13 的 “今日视图”中的小部件。现在，您可以将小部件固定在主屏幕上，并根据需要调整它们的大小。iOS 14 可以根据你每天使用的频繁应用和时间自动创建一个智能的小部件堆栈。只需滑动小部件堆栈，就可以将不同的小部件放到顶部。

但是，新的智能的小部件堆栈设计显然是受到了苹果 Watch OS 及其更多复杂性的影响。

应用程序剪辑显示应用程序的一小部分以实现快速功能

iOS14 的一个非常好的附加功能是应用程序剪辑。假设你在一家咖啡厅，你想使用咖啡厅应用程序中的奖励程序，但你没有安装它。只要在商店登记处使用二维码或 NFC，屏幕底部会弹出一张方形卡片，也就是类似于将 Air Pods 连接到手机上，该卡片允许你直接访问应用程序开发人员选择的功能。这个做法可以使得你不需要下载一个完整的应用程序来访问一个功能，特别是如果它是一次性使用的话。

这样，应用程序剪辑不会停留在主屏幕上，只要你需要，你就可以访问它们。更好的是，App Clips 还可以连接到 Apple Pay，为您提供快速的支付体验。这似乎是一个非常有用的功能，我很高兴看到它在秋季推出 iOS 14。

将应用程序设置为默认电子邮件和浏览器

使用 iOS 14，您可以将第三方应用程序设置为系统范围内的默认电子邮件或浏览器应用程序。这意味着 Gmail 应用程序可以是用户的默认邮件应用程序，或者 Firefox 可以是用户手机上的默认浏览器。这项功能多年来一直受到 iPhone 用户的喜欢和重视。

图片中的视频出现在 iPhone 主屏幕上

与 iPadOS 和 MacOS 一样，iOS 14 现在也允许用户在主屏幕上播放图片中的视频。这将允许用户在观看视频的同时，还可以与 iPhone 上的其他内容进行交互。

这项功能甚至在你打电话或 FaceTime 时也能工作。也就是说，如果它和 iPadOS 13 上的版本一样，你将无法在主屏幕上播放 YouTube 视频，除了音频。

iOS 14 消息允许您锁定对话

与在其它消息传递客户端时，如 Slack 和 what's App，您可以通过键入某人的姓名在组消息线程中指定此人。您甚至可以自定义一个组线程，以便只在提到您的名字时接收通知。iOS14 还允许用户在消息应用程序的顶部锁定对话。

iOS14 为 Siri 提供了全面的界面和知识

目前，当你触发 Siri 时，整个屏幕变黑，隐藏了所有其他东西。在 iOS 14 中激活 Siri 时，屏幕底部会出现一个小动画，将任何视觉限制降至最低。

据苹果公司称，Siri 知道的信息是三年前的 20 多倍。此外，可以从 Siri 直接访问 Messages 应用程序中的 Audio Messages 功能。Memoji 将获得一系列新的定制。苹果公司增加了 20 种新的头发和头饰以及新的年龄选择。