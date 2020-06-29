上海市崇明区特殊人才落户公示，李佳琦在列

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近日，上海市崇明区 2020 年第一批特殊人才引进落户公示名单，李佳琦在列。此前，杭州市余杭区也曾发布 “直播电商政策”，明确对有行业引领力、影响力的直播电商人才可通过联席认定，按最高 B 类人才（国家级领军人才）享受相关政策。
2018 年底成功从淘宝直播 “出圈”后，李佳琦成为媒体宠儿，平面纸媒、地方卫视采访，综艺节目、微博热搜现身，人民日报、央视节目直播、《对话》栏目…… 出现在一切公众视野中。李佳琦本人目前不仅是知名主播，同时也担任上海美 ONE 公司合伙人。
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