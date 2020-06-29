中国联通拍卖 8 省报废线缆：约 54 万线对公里，4901 万元起拍

中国联通宣布将于 2020 年 7 月 7 日 10：00 时起至 2020 年 7 月 8 日 10：00 时止（延时的除外）在京东网资产竞价网络平台开展 2020 年中国联通报废线缆集中处置公开竞价活动。

据悉，此次竞拍标的物为中国联通山西、福建、安徽、江苏、贵州、陕西、甘肃、西藏 8 个省分报废线缆，共计 539,963.06 线对公里。

中国联通强调：标的物为国有废旧资产，竞买人在竞价成交后，负责上述区域全部报废线缆的回收。起拍价为 4,901 万元，保证金为 100 万元，加价幅度为 2 万元或 2 万元的整数倍。项目增值税的基本适用税率为 3%。

中国联通对竞买人的条件和要求如下：具有废旧金属回收的经营范围许可，再生资源回收备案证明等相关资质的企业法人。同一竞买人只能委托唯一账户参与竞价。竞价前，竞买人须在京东注册账号并通过实名认证（已注册京东账号需要开通京东钱包进行实名认证）。竞买人在竞价成交后 3 日内，必须通过中国联通合作方自服务门户（www.cuecp.cn）完成合作方注册。

公告称，本次竞价采用无保留价的增价竞价方式，同时设置延时出价功能，在竞价活动结束前，每最后 5 分钟如果有竞买人出价，就自动延迟 5 分钟。成交条件是至少 1 人报名出价且不低于起拍价，方可成交。

本次竞价成交价款由联通集团公司统一收取。竞价成交后，买受人必须在竞价结束后 10 日内（不包含竞价当天），向拍卖人支付全部成交价款或不低于成交总价 30% 的款项。采用分期付款的剩余款项必须在首期付款后 120 日内付清，逾期未付清，当市场铜价涨幅较大，则须向拍卖人支付相应数额的损失补偿，具体补偿金额由双方商定。