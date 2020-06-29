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网信办：3 月以来清理赌博诈骗等违法不良信息 3.3 亿余条

2020/6/29 16:20:12来源：IT之家作者：西瓜/实习责编：西瓜/实习评论：

IT之家 6 月 28 日消息 据网信中国报道，自 3 月 1 日《网络信息内容生态治理规定》正式施行后，网站平台集中开展专项整治工作，累计清理淫秽色情、低俗炒作、赌博诈骗等各类违法和不良信息 3.3 亿余条，处置 “至道学宫”等违法违规账号 367.5 万余个。

其中，腾讯集中整治恶意营销、淫秽色情、网络暴力、恐怖惊悚、网络谣言等违法违规信息，拦截涉恶意营销文章 226.5 万篇，封停账号 2842 个；百度针对水军刷单、买卖公民信息等内容进行深入挖掘，清理拦截有害信息 588 万条，关闭贴吧 167 个；新浪微博严厉打击赌博诈骗等各类黑色产业链信息，主动拦截和清理相关信息约 1130 万条，接到网民和监督员巡查举报处置信息约 710 万条；今日头条针对色情低俗内容制定 400 余条审核规则，累计清理违法和不良信息 25.5 万条。

IT之家了解到，国家网信办有关负责人表示，近期各网站平台深入开展自查自纠，取得了一定成效。但同时还应看到，网络生态治理涉及面广、情况复杂，尤其是一些打擦边球的软色情、绯闻炒作、血腥惊悚和诱导未成年人不良嗜好的信息内容仍然存在。

下一步，网信部门将适时开展督导检查，对治理工作 “流于纸面、敷衍塞责”的网站平台予以严厉处置，对网络生态问题继续开展专项整治，进一步保护未成年人网络权益，治理各种有害信息。

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关键词：网信办

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